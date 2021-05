Trotz Corona kann man im Moment mehr machen als nur spazieren gehen - zum Beispiel wunderbare Ausflüge im Bamberger Land

Neben Burgen und Kirchen gibt es im Landkreis Bamberg auch tolle Aussichtspunkte zu entdecken

Die Corona-Beschränkungen haben das öffentliche Leben immernoch fest im Griff. Eine der größten Einschränkungen ist dabei wohl immernoch der Verzicht auf Restaurant- und Cafébesuche sowie der Verzicht auf das Reisen.

Baumwipfelpfad, Burgen, Aussichtspunkte: Die Top 10 der Ausflusgziele rund um Bamberg

Deshalb freut man sich umso mehr, dass zumindest einige schöne Ausflugsziele wieder geöffnet haben. inFranken.de hat für Sie die zehn schönsten Sehenswürdigkeiten im Bamberger Land zusammengestellt, die dank der Lockerungen fast alle wieder geöffnet haben.

Lassen Sie sich mitnehmen zu Schlössern und Burgen, zu schönen Aussichtspunkten und zu romantischen Kirchen.

1. Baumwipfelpfad Steigerwald

In einem Teil des Steigerwalds, genauer gesagt im Ebracher Forst, befindet sich ein 1150 Meter langer Holzpfad, der sich auf Höhe der Baumkronen durch den Wald schlängelt: der sogenannte Baumwipfelpfad Steigerwald.

Der einzigartige Gang durch die Natur ist ein Spaß für die ganze Familie, denn Besucher können nicht nur interessante Informationen über den Wald und die nachhaltige Nutzung auf Informationstafeln lesen, sondern auch interaktiv mit der Wipfel App Neues lernen: Bei dieser können Sie nicht nur trockene Fakten lesen, sondern mit verschiedenen Spielen und Quizfragen viel Nützliches über den Forst erfahren. Der Wipfelpfad endet auf dem 42 Meter hohen Aussichtsturm, von dem Sie einen ganz besonderen Blick auf den Steigerwald haben. Auf dem Gelände gibt es neben dieser Attraktion noch einen Spielplatz, ein Wildtiergehege, einen Streichelzoo, einen Kiosk und ein Restaurant. Zudem gibt es regelmäßig Falknereivorführungen auf dem Aussichtsturm. Die Termine finden Sie auf der Homepage.

Hinweis: Das Mitbringen von Tieren ist nicht gestattet. Hunde können am Eingang an die Mitarbeiter übergeben werden. Für die Zeit Ihres Aufenthalts kann Ihr Vierbeiner dann bequem in einer der großen Hundeboxen auf Sie warten.

Regelungen während des Lockdowns

Derzeit kann der Baumwipfelpfad ohne vorherige Terminvereinbarung besucht werden, solange der Inzidenzwert des Landkreises Bamberg unter 100 ist.

Öffnungszeiten:

1. April bis 31. Oktober: 9 bis 18 Uhr

1. November bis 31. März: 10 bis 16 Uhr

Adresse: Radstein 2, 96157 Ebrach

Radstein 2, 96157 Ebrach Telefonnummer: 09553 989 801 02

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

2. Kloster Ebrach

Das Kloster Ebrach in der gleichnamigen Gemeinde wurde im 12. Jahrhundert gegründet. Ihm gehörten zeitweise bis zu 100 Mönche an. Heute kann das Kloster besucht werden. Zwar wurde das Gelände im Laufe der Zeit durch verschiedene Kriege stark beschädigt, doch konnte es immer wieder vollständig aufgebaut werden.

Besucher erwartet - neben dem Kloster selbst, das von Kunsthistorikern als "schönster, frühgotischer Bau Deutschlands" bezeichnet wird und innen mit viel Stuck, Marmor und prachtvollen Gemälden ausgestattet ist -, eine große barocke Gartenanlage, die zum Spazierengehen einlädt.

Regelungen während des Lockdowns

Derzeit ist ein Besuch der Kirche bei einem Inzidenzwert im Landkreis Bamberg unter 100 ohne vorherige Anmeldung möglich. Gleiches gilt für Führungen, hier sollten Sie jedoch vorher einen Termin vereinbaren. Aber Achtung! Beides ist erst ab Mitte Mai 2021 möglich, da die Kirche derzeit renoviert wird. Die Gartenanlage ist unabhängig vom Inzidenzwert täglich von 8 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit zugänglich.

Öffnungszeiten: April bis Oktober: 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr

April bis Oktober: 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr Adresse: Rathausplatz 2, 96157 Ebrach

Rathausplatz 2, 96157 Ebrach Telefonnummer: 09553 266

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

3. Schloss Greifenstein

Auf einem hohen Felsen über Heiligenstadt befindet sich das Schloss Greifenstein. Es wurde im 12. Jahrhundert erbaut und wird bis heute noch von den Mitgliedern des Adelsgeschlechts Schenken von Stauffenberg bewohnt.

Das barocke Jagdschloss beherbergt im Innern eine weltberühmte Waffensammlung, zahlreiche Jagdtrophäen, viele antike Möbel aus den vergangenen Jahrhunderten und eine Vielzahl Gemälde. Besucher können zusätzlich die dazugehörige Schlosskapelle besichtigen sowie einen einzigartigen Blick auf die Fränkische Schweiz genießen.

Regelungen während des Lockdowns

Derzeit sind aufgrund der Kontaktbeschränkungen Führungen nach vorheriger Terminverinbarung möglich, solange der Inzidenzwert des Landkreises Bamberg unter 100 ist.

Öffnungszeiten:

1. März bis 30. April: Mittwoch bis Sonntag (9 bis 11:15 Uhr; 13:30 bis 16:45 Uhr)

1. Mai bis 31. Oktober: täglich (9 bis 11:15 Uhr; 13:30 bis 16:45 Uhr)

1. November bis 15. Januar: Mittwoch bis Sonntag (9 bis 11:15 Uhr; 13:30 bis 16:45 Uhr)

16. Januar bis 28. Februar: geschlossen (9 bis 11:15 Uhr; 13:30 bis 16:45 Uhr)

Adresse: Schloss Greifenstein, 91332 Heiligenstadt

Schloss Greifenstein, 91332 Heiligenstadt Telefonnummer:

Montag und Dienstag: 0152 264 740 44

Mittwoch bis Sonntag: 0152 098 867 98

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

4. Schloss Seehof

Das Schloss Seehof in Memmelsdorf wurden von den Bamberger Fürstbischöfen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Sommerresidenz gebaut.

Gäste können neben den Appartments der Bischöfe mit ihren einzigartigen Deckenfresken von Giuseppe Appiani die große Parkanlage im barocken Stil besichtigen. Zwischen Mai und Oktober gibt es hier immer zwischen 10 und 17 Uhr jeweils zur vollen Stunde ein beeindruckendes Wasserspiel der Wasserkaskaden.

Regelungen während des Lockdowns

Derzeit sind aufgrund der Kontaktbeschränkungen Führungen nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, solange der Inzidenzwert des Landkreises Bamberg unter 100 ist. Allerdings ist das Schloss Seehof wegen Renovierungsmaßnahmen bis zum 1. Mai 2021 geschlossen. Der Park hat unabhängig vom Inzidenzwert und den Baumaßnahmen täglich von 7 bis 18 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten:

1. April bis 1. November: 9 bis 18 Uhr

2. November bis 31. März: geschlossen

Montag: Ruhetag

Adresse: Schloß Seehof 1, 96117 Memmelsdorf

Schloß Seehof 1, 96117 Memmelsdorf Telefonnummer: 0951 409 571

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

5. Schloss Weissenstein

Das Schloss Weissenstein in Pommersfelden wurde im 18. Jahrhundert vom damaligen Fürstbischof von Bamberg, Lothar Franz von Schönborn, in Auftrag geben. Es sollte als seine Sommerresidenz dienen.

Die Schlossanlage im barocken Stil wurde trotz der vielen Kriege in der Zwischenzeit nicht beschädigt, und so können die Besucher heutzutage die prunkvollen Privatgemächer und beeindruckende Säle wie das Spiegelkabinett in originalem Zustand besichtigen. Sie können Einzel- oder auch Gruppenführungen buchen, allerdings sollten Sie vorher immer zuerst anrufen, da das Schloss auch als Eventlocation genutzt wird und daher an manchen Tagen keine Besichtigungen stattfinden. Neben der normalen Führung werden in Schloss Weissenstein verschiedene Themenführungen wie beispielsweise die Blumenführung oder auch die Führung durch die Gemäldegalerie angeboten.

Auf dem Gelände gibt es ein Café, die Barock Lounge Schloss Weissenstein, in dem österreichische Spezialitäten und regionale Gerichte angeboten werden.

Regelungen während des Lockdowns

Derzeit sind aufgrund der Kontaktbeschränkungen keine Führungen, aber dafür freie Besichtigungen mit vorheriger Terminvereinbarung möglich, solange der Inzidenzwert des Landkreises Bamberg unter 100 ist. Der Schlosspark ist von diesen Beschränkungen nicht betroffen: Er ist für Besucher zu den gewohnten Öffnungszeiten zugänglich.

Öffnungszeiten:

Schloss : April bis Oktober täglich von 11 bis 17 Uhr; November bis März montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr

: April bis Oktober täglich von 11 bis 17 Uhr; November bis März montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr Park : April bis Oktober montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr; November bis März montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr

: April bis Oktober montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr; November bis März montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr Adresse: Schloß 1, 96178 Pommersfelden

Schloß 1, 96178 Pommersfelden Telefonnummer: 09548 981 80

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

6. Aussichtspunkt Friesener Warte

Vom Wanderparkplatz oberhalb von Friesen im Bamberger Land kommen Sie über einen schönen Weg entlang des Flugplatzes direkt zum Aussichtspunkt Friesener Warte.

Dieser ist auf einem Plateau gelegen und bietet einen weiten Blick über das Regnitztal und den Steigerwald. Bei gutem Wetter können Sie neben diesem tollen Ausblick direkt den Segelfliegern beim Starten und Landen zusehen und nebenbei viele geschützte Pflanzenarten wie die Küchenschelle oder auch wilde Orchideen bestaunen.

Adresse der Tourismusinformation: Kirchplatz 6, 96114 Hirschaid

Kirchplatz 6, 96114 Hirschaid Telefonnummer: 09543 822 50

Weitere Informationen über die Route erhalten Sie auf der Homepage.

7. Aussichtspunkt Kraiberg

Auf dem 320m hohen Kraiberg bei Baunach ist im vergangenen Jahr auf Initiative des Baunacher Wanderclubs ein sieben Kilometer langer Wanderweg entstanden.

Von den vielen schönen Aussichtspunkten und den Sitzgelegenheiten am Wegesrand haben Sie einen weiten Blick über das Obermaintal.

Adresse der Tourismusinformation: Bamberger Straße 1, 96148 Baunach

Bamberger Straße 1, 96148 Baunach Telefonnummer: 09544 299 20

Die genaue Route und weitere Informationen über den Weg finden Sie hier.

8. Burg Lisberg

Die Burg Lisberg wurde im 8. Jahrhundert erbaut und ist seither trotz der Markgrafenkriege und des Dreißigjährigen Kriegs kaum beschädigt worden. Damit ist sie eine der ältesten noch erhaltenen Burgen Deutschlands.

Heute wird die Burg sehr vielseitig genutzt und hat ein breites Angebot für alle Interessierten. Es gibt Führungen für bis 25 Personen oder auch kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen und Antiquitätenmärkte. Zudem werden beispielsweise Führungen mit einer anschließenden Weinprobe angeboten. Auf der Homepage finden Sie einen Terminplaner, bei dem alle geplanten Events der kommenden Wochen eingetragen sind. Falls Sie Interesse an einer der Aktivitäten haben, sollten sie dies vorher telefonisch oder per E-Mail ankündigen.

Regelungen während des Lockdowns

Derzeit sind aufgrund der Kontaktbeschränkungen Führungen nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, solange der Inzidenzwert des Landkreises Bamberg unter 100 ist.

Adresse: Burg 1, 96170 Lisberg

Burg 1, 96170 Lisberg Telefonnummer: 0172 894 322 8, 0151 235 487 48

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

9. Giechburg

Auf einem 520 Meter hohen Berg bei Scheßlitz liegt die Giechburg. Sie wurde im 12. Jahrhundert gebaut.

Trotz mehrfacher Zerstörung durch verschiedene Kriege konnte die Burg immer wieder aufgebaut werden, zuletzt vom Landkreis Bamberg in den 1970er-Jahren. Heutzutage können Interessierte das Gelände der Giechburg kostenlos besichtigen. Es lohnt sich, vorher auf der Homepage nach Events Ausschau zu halten, da die Burg häufig auch für kulturelle Veranstaltungen und Kunstausstellungen genutzt wird. Auf dem Burggelände gibt es zudem eine Gaststätte, in der Sie verschiedene Spezialitäten genießen können.

Regelungen während des Lockdowns

Trotz der Beschränkungen kann das Außengelände der Giechburg inzidenzunabhängig kostenlos und ohne Voranmeldung besichtigt werden. Allerdings finden derzeit keine Veranstaltungen oder Ausstellungen auf dem Gelände statt.

Öffnungszeiten:

Mai bis Oktober: dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr

November bis April: dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr



Adresse: Giechburg 1, 96110 Scheßlitz

Giechburg 1, 96110 Scheßlitz Telefonnummer: 09542 424

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

10. Gügelkirche St. Pankratius

Auf einem hohen Fels in Scheßlitz, dem sogenannten Gügel, liegt die Wallfahrtskirche St. Pankratius, die im Volksmund auch oft Gügelkirche genannt wird. Sie wurde im 17. Jahrhundert von Giovanni Bonalino erbaut.

Über eine steile Treppe gelangen Besucher zum Eingang. Im Innern der Kirche finden sie einige prachtvolle Kunstschätze: Neben dem beeindruckenden Hofaltarbild von Wolgang Fugkehr gibt es 14 Alabasterfiguren. Zur Gügelkirche gehört außerdem eine kleine Kapelle, die über eine Wendeltreppe und einen Weg, der direkt in den Fels gehauen ist, erreicht werden kann. Falls Sie noch weitere Wallfahrtskirchen besichtigen wollen, dann finden Sie hier eine Übersicht über die schönsten Kirchen in der Region.

Regelungen während des Lockdowns

Die Kirche ist derzeit wegen Renovierungsarbeiten, die noch bis November 2021 gehen werden, nicht für Besucher zugänglich. Die kleine Kapelle kann aber trotzdem besichtigt werden. Dies ist unabhängig von der Inzidenz möglich.

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr; Mittwoch Ruhetag

täglich von 10 bis 18 Uhr; Mittwoch Ruhetag Adresse: Gügel 1, 96110 Scheßlitz

Gügel 1, 96110 Scheßlitz Telefonnummer: 09542 664

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage.

