In einer Pressemitteilung hat die A3 Nordbayern GmbH & Co. KG mitgeteilt, dass im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten für den sechsstreifigen Ausbau der A3 im Bereich der Anschlussstelle Schlüsselfeld, das Bauwerk BW 343c, das die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Elsendorf und Gleißenberg unter der Autobahn A3 hindurchführt, durch den Einbau einer Unterstützungskonstruktion verstärkt wird.

In der Mitteilung heißt es weiter, dass die Verstärkungsarbeiten erforderlich sind, damit das Teilbauwerk, das die Richtungsfahrbahn Frankfurt / Main trägt, während des Ausbaus der Richtungsfahrbahn Nürnberg den gesamten Verkehr der Autobahn mit zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung aufnehmen kann.

Gemeindestraße gesperrt: Zwei Umleitungsstrecken werden eingerichtet

Aus diesem Grund wird vom 10. Januar 2023 bis voraussichtlich 13. Januar 2023 die Gemeindeverbindungsstraße zwischen den Ortschaften Elsendorf und Gleißenberg vollständig gesperrt.

Der Verkehr wird dann in Richtung Elsendorf über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U1 via Anschlussstelle Schlüsselfeld und Attelsdorf sowie in der Gegenrichtung über die Umleitungsstrecke U2 geführt. Die Autobahngesellschaft bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle.

