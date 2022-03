Ein Mann im Kreis Bamberg erlebte nach dem Fitness-Training eine böse Überraschung auf dem Parkplatz des Sportstudios in der Emil-Kemmer-Straße. Als er am Samstagnachmittag (05.03.2022) zu seinem Auto zurückkehrte und mit seinem BMW wegfahren wollte, bemerkte der Studio-Besucher, dass es an der rechten Fahrzeugseite beschädigt ist.

Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern, für den er verantwortlich war. Auch die Polizei wurde nicht verständigt. Die Reparaturkosten werden auf rund 2000 Euro geschätzt, berichtet die Polizei Bamberg-Land.

Unfallflucht auf Fitness-Studio-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Wer etwas zwischen 15 und 17.30 Uhr vom Vorfall mitbekommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-310 bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu melden.

