Deutlich alkoholisiert randalierte am Sonntagabend (16. Mai), gegen 21.30 ein 36-Jähriger in einem Verkaufsraum einer Tankstelle in Attelsdorf.

Der Mann warf zwei Spielautomaten um und richtete dabei einen Schaden von etwa 5000 Euro an. Zudem wollte er eine Kaffeekasse mitgehen lassen. Den Aufforderungen des Personals, die Räumlichkeiten zu verlassen, kam er nicht nach. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Mit 2.48 Promille musste der Mann in Sicherheitsgewahrsam genommen werden.