Mit vielen bunten Spiel- und Mit-mach-Möglichkeiten für alle Altersklassen, wartet auf Familien und Kinder drei Tage lang eine aufregende Erlebniswelt. Dazu haben das Stadtmarketing Bamberg gemeinsam mit der AOK Bamberg und vielen weiteren engagierten Partnern ein buntes Programm zusammengestellt.

Neben abwechslungsreichen Spiel- und Bewegungselementen werden auch AOK-Gesundheitschecks oder Beratungsgespräche rund um die Themen Gesundheit, Ernährung, Bildung, Freizeit und Sport angeboten. Mit dabei sind zum Beispiel die Brose Baskets und der Verein "goal kids", mit einem Human-Kicker-Turnier.

Nach langer Zeit der Abstinenz wieder in lachende und fröhliche Gesichter schauen – darauf dürfen sich alle Besucher*innen freuen. Der persönliche Kontakt verbindet dabei nicht nur, sondern er schafft auch Vertrauen. Und das zählt, wenn es um Gesundheitsfragen geht. Hier ist die AOK Direktion Bamberg/Forchheim dein verlässlicher Ansprechpartner. In den Geschäftsstellen Bamberg, Forchheim, Ebermannstadt und Gräfenberg stehen täglich kompetente Fachleute dir persönlich zur Seite. Sie alle kommen aus der Region und sprechen deine Sprache. Insbesondere Familien finden bei der AOK ein umfassendes Angebot, auf das du, wie übrigens bereits mehr als 100.000 Versicherte aus Bamberg und Umgebung, vertrauen kannst.

Bambägga, Human-Kicker-Turnier, Schminkfee Lu

Die auch überregional bekannte Bamberger Hip-Hop Band "Bambägga" eröffnet am Freitag, 27. Mai von 17 h – 19 h mit einem Konzert die AOK-Familientage. Am Samstag startet um 11 h dann das "goal kids" Human-Kicker-Turnier. Wer auf Glitzer- und Airbrush-Tattoos seht, der freut sich auf die Schminkfee Lu, die am Samstag, 28. Mai und Sonntag, 29. Mai ihr Können zeigt. Das sind aber nur drei Highlights der AOK-Familientage.

Auf den AOK- Familientagen gibt es viel Spiel, Spaß und Unterhaltung. Stadtmarketing Bamberg +2 Bilder

Darüber hinaus gibt es an allen drei Tagen viele weitere Attraktionen:

Spiel & Spaß mit dem AOK-Maskottchen "Jolinchen" und dem Brose Bamberg-Maskottchen "Freaky"

"Tu-mir-wohl-Fussparcours" und "Gesund-und-lecker-Land" der AOK Bamberg

Dribbelmeister, Zieltreffpunkt und Leiterspiele mit Brose Bamberg

Nachhaltige Möbel & Wohn-Accessoires des preisgekrönten Möbelherstellers WYE Design präsentiert von der Versicherungskammer Bayern

des preisgekrönten Möbelherstellers WYE Design präsentiert von der Versicherungskammer Bayern Malspaß rund um das Auto mit Motor-Nützel

Hüpfburgen, Riesenrutsche, Outdoor- und Geschicklichkeitsspiele u.v.m.

Der AOK-Familientag "Wartezeitverkürzer"

Wenn du dir die Zeit bis zu den AOK –Familientagen verkürzen möchtest, dann sende einfach bis zu 22. Mai eine Mail an BAMBERG.TEAM14@SERVICE.BY.AOK.DE - die ersten 100 Interessenten bekommen von der AOK ein Familien-Überraschungs-Päckchen zugeschickt. Für noch mehr Spaß und Gesundheit.

Viele bunte Spiel- und Mitmachmöglichkeiten für alle Altersklassen warten bei den AOK-Familientagen auf rege Beteiligung. Stadtmarketing Bamberg +2 Bilder

Genieße unbeschwerte Stunden im Kreise fröhlicher Menschen. Die AOK Direktion Bamberg/Forchheim lädt dich dazu vom 27. bis 29. Mai herzlich auf die Bamberger Jahnwiese ein. Erlebe drei Tage lang Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie – bei freiem Eintritt!

Da die Parkmöglichkeiten vor Ort stark begrenzt sind, empfiehlt das Stadtmarketing Bamberg für eine entspannte Anreise, das Fahrrad oder den Stadtbus zu nutzen. Für eine Anreise mit dem Stadtbus erhältst du auf der Homepage www.stadtwerke@bamberg.de unter "Fahrplanauskunft" alle wichtigen Informationen zu den Busverbindungen, Fahrpreis etc. Wenn du dennoch mit dem Auto anreist, dann nutze das Parkhaus vom P&R Heinrichsdamm am Rhein-Main-Donau-Damm.