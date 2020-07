Antonia wartet seit fast zwei Jahren auf ihren Spielplatz im Bamberger Gärtnerviertel

Antonia packt ihre bunten Eimer und Schaufeln ein und geht mit ihrem Vater in den Innenhof der Neubauten an der Färbergasse. Statt im Sandkasten spielt die Siebenjährige auf einem hohen Schuttberg mitten im Gärtnerviertel. "Ich warte schon sooo lange auf meinen Spielplatz", sagt sie und breitet dabei ihre Arme aus.

Im Sommer 2018 haben die Anwohner - fast nur junge Familien - zusammen mit dem Gartenamt der Stadt mit viel Eigeninitiative ein Konzept für den Spielplatz "Färbergarten" entwickelt, erzählt Antonias Vater. Es gab mehrere Workshops, die Kinder brachten ihre Ideen ein: Sie malten Bilder von ihren Wunsch-Spielzeugen. Aus den Zeichnungen und Gesprächen entstand ein Bauplan - der bereits genehmigt wurde. Auch Fördermittel standen schon bereit. Im Frühjahr 2019 sollte der "Färbergarten" ursprünglich fertiggestellt sein. Der Termin wurde zunächst auf Herbst 2019, dann auf Mai 2020 verschoben. Doch noch immer lassen Schaukel, Wippe, Rutsche, Trampolin, Hängematte, Drehmännchen, Tischtennisplatte und weitere Spielgeräte zwischen Bäumen auf sich warten. Noch immer sieht der Platz mehr nach Wüste als nach geplanter Grünanlage aus.

Deshalb haben Anwohner erneut Initiative gezeigt und sich in sozialen Medien den Frust von der Seele geschrieben. Und sich an den FT und an Stadträtin Ursula Redler von der Bamberger Allianz (BA) gewandt. Mit der CSU-BA-Fraktion stellte sie einen Stadtratsantrag. "Gerade in Zeiten von Corona sind Spielplätze wichtiger denn je", ist darin zu lesen. "Wenn Kinder schon wegen einem Schnupfen von der Schule zu Hause bleiben müssen, brauchen sie Möglichkeiten, sich zu beschäftigen", sagt Redler. Nun freue sie sich über "einen kleinen Erfolg".

Denn auf Nachfrage kann Stadtsprecher Steffen Schützwohl "gute Nachrichten" verkünden: "Am 27. Juli geht's los!" Dann wird gebaut. "Die Verzögerung lag im Wesentlichen an Budget-Fragen", sagt Schützwohl.

Nun wurden die Mittel aber freigegeben - und das vor den anstehenden Beratungen, an welchen (Bau-)Stellen coronabedingt gespart werden müsse. So stehe zumindest dem Spielplatz-Bau nun nichts mehr im Weg. Die Kosten belaufen sich auf etwa 123 000 Euro. 48 000 Euro werden aus dem Städtebau-Förderungsprogramm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" von Bund und Freistaat finanziert. Weitere Spielplatzbauten stünden in Bamberg derzeit nicht aus, erklärt Schützwohl. Wohl aber einige Sanierungsaufgaben auf den 115 Spielplätzen im Stadtgebiet.

Noch in den Sommerferien soll Antonia laut Schützwohl im "Färbergarten" spielen können. "Ich wollte ein Klettergerüst", sagt sie. Ihr Wille hat sich nicht auf dem Bauplan durchgesetzt. "Man kann nicht alles haben", sagt ihr Vater lächelnd.