Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Sonntag (19. Februar 2023) berichtet, meldete am Samstag (18. Februar 2023) gegen 20.30 Uhr ein Schichtleiter des Bamberger Ankerzentrums, dass eine Person eine Tasche über den Zaun geworfen hat und diese von einer anderen Person entgegengenommen wurde. Diese konnte festgehalten werden.

Wie sich herausstellte, befanden sich in der Tasche neuwertige Waren im Wert von über 1750 Euro. Diese stammten nach Angaben der Polizei aus mehreren Diebstählen in der Innenstadt. Der Mann, welcher die Tasche über den Zaun geworfen hatte, wurde kurze Zeit später am Eingangstor zum Ankerzentrum gestellt und vorläufig festgenommen. Er wird einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

