Stadt Bamberg erweitert Angebot an kostenlosen Schnelltests

In und um Bamberg gibt es über 40 Testmöglichkeiten

Seit Mitte März hat die Stadt Bamberg die Testmöglichkeiten für alle Bürger stark ausgeweitet.

Testzentren: Die Kapazitäten in Bamberg werden aufgestockt

Neben Hausarztpraxen und Apotheken können die Bamberger auch an vielen Punkten in der Stadt einen kostenlosen Schnelltest pro Woche machen. Nun kommen im Mai sogar noch weitere Zentren dazu: Das HTK Hygiene Technologie Kompetenzzentrum, der Betreiber hinter den meisten Testzentren in der Stadt, hat in Zusammenarbeit mit der Stadt, der Sozialstiftung Bamberg und den Stadtwerken die Eröffnung vier weiterer Testzentren geplant. Die neuen Teststellen sind in den Harmonie-Sälen, am Park and Ride Platz Heinrichsdamm, im Gebäude des Pharmaunternehmens Dr. Pfleger und in Memmelsdorf.

"Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das alles in der kurzen Zeit geschafft haben. Wenn man bedenkt, dass das erste Testzentrum in der Woche vor Ostern eröffnet hat und wir jetzt bald schon sieben Standorte haben, dann haben wir wirklich einen richtigen Sprint hingelegt,“ sagt Erika Lehn, Sprecherin des HTKs.

Doch nicht nur in Bamberg wurden die Kapazitäten aufgestockt. Auch im gesamten Landkreis werden stetig neue Teststandorte eröffnet. Um den Überblick zu behalten, haben wir für Sie alle Standorte in und um Bamberg zusammengestellt, an denen Sie sich testen lassen können. Die Möglichkeiten stehen grundsätzlich jedem Bürger offen, wobei zu erwähnen ist, dass Personen, die bereits Symptome haben, ausschließlich von ihren Hausärzten und nicht in den Testzentren getestet werden können. Symptomatische Kinder und Jugendliche können sich zusätzlich in der Kinderklinik im Klinikum Bamberg testen lassen.

Teststellen in Bamberg:

Ohne Voranmeldung:

Testzentrum am Sendelbach

Schnelltests: Montag bis Sonntag von 15 bis 19 Uhr

Montag bis Sonntag von 15 bis 19 Uhr PCR-Tests: Montag bis Donnerstag von 15 bis 19 Uhr

Montag bis Donnerstag von 15 bis 19 Uhr Adresse: Am Sendelbach 15, 96052 Bamberg

Mobile Teststelle: Schnelltest-Bus Bamberg

Dienstag:

09:30 bis 11 Uhr: Gartenstadt (Kunigundenschule)

12:30 bis 14 Uhr: Kramersfeld-Bruckertshof (Wendeplatte an der Kemmerstraße)

Mittwoch:

09:30 bis 11 Uhr: Gaustadt (Wendeplatte am Sylvanersee)

12:30 bis 14 Uhr: Gereuth (Grünfläche am Wolfgangplatz)

Donnerstag:

09:30 bis 11 Uhr: Bamberg Ost (Haltestelle Kantstraße)

12:30 bis 14 Uhr: Wildensorg (Haltestelle Eichelseeweg; ab dem 6. Mai)

Freitag:

09:30 bis 11 Uhr: Bamberg Südwest (Parkbucht nach der Haltestelle St. Urban)

12:30 bis 14 Uhr: Bamberg Bug (Parkplatz gegenüber dem Hotel Buger Hof)

Testzentrum Heinrichsdamm P+R (ab 11. Mai)

Öffnungszeiten:

Dienstag & Mittwoch: 9 bis 15 Uhr

Adresse: Heinrichsdamm 33, 96047 Bamberg

Hinweis: Das Angebot richtet sich nur an Bürger mit einem deutschen Wohnsitz.

Testzentrum Malteser

Öffnungszeiten:

Montag & Donnerstag: 8 bis 11 Uhr

Mittwoch: 13 bis 16 Uhr

Adresse: Moosstraße 69, 96050 Bamberg

Testbus Maxplatz

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 9:30 bis 17:30 Uhr

Adresse: Maximiliansplatz, 96047 Bamberg

Herzog-Max-Apotheke

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr (ohne Anmeldung)

Samstag: telefonische Anmeldung unter 0951/24463

Adresse: Friedrichstraße 6, 96047 Bamberg

Mit Voranmeldung:

Testzentrum am ZOB

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag: 9 bis 15 Uhr

Online-Terminvereinbarung

Adresse: Promenadenstraße 6a, 96047 Bamberg

Hinweis: In diesem Testzentrum ist eine Anmeldung nicht zwingend notwendig. Besonders Personen, die nicht technikaffin sind, können auch ohne Anmeldung vorbeikommen und sich testen lassen. Allerdings richtet sich das Angebot nur an Bürger mit einem deutschen Wohnsitz.

Testzentrum Harmonie-Säle (ab 6. Mai)

Öffnungszeiten:

Montag & Donnerstag: 9 bis 15 Uhr

Online Terminvereinbarung

Adresse: Schillerplatz 7, 96047 Bamberg

Hinweis: In diesem Testzentrum ist eine Anmeldung nicht zwingend notwendig. Besonders Personen, die nicht technikaffin sind, können auch ohne Anmeldung vorbeikommen und sich testen lassen. Allerdings richtet sich das Angebot nur an Bürger mit einem deutschen Wohnsitz.

Testzentrum am IGZ

Öffnungszeiten:

Dienstag & Freitag: 9 bis 15 Uhr

Online Terminvereinbarung

Adresse: Kronacher Straße 41, 96052 Bamberg

Hinweis: In diesem Testzentrum ist eine Anmeldung nicht zwingend notwendig. Besonders Personen, die nicht technikaffin sind, können auch ohne Anmeldung vorbeikommen und sich testen lassen. Allerdings richtet sich das Angebot nur an Bürger mit einem deutschen Wohnsitz.

Testzentrum Bayerisches Rotes Kreuz

Öffnungszeiten:

Freitag: 18 bis 21 Uhr

Sonntag: 17 bis 20 Uhr

Online Terminvereinbarung

Adresse: Paradiesweg 1, 96049 Bamberg

Wunderburg Apotheke

Online Terminvereinbarung

Adresse: Hans-Schütz-Straße 3, 96050 Bamberg

Gartenstadt Apotheke

Online Terminvereinbarung

Adresse: Seehofstrafe 46, 96052 Bamberg

Brücken Apotheke

Telefonische Anmeldung: 0951 302 074 0

0951 302 074 0 Online Terminvereinbarung

Adresse: Heinrichsdamm 6, 96047 Bamberg

Hainapotheke

Online Terminvereinbarung

Adresse: Hainstraße 3, 96047 Bamberg

Vitale Apotheke (Hornbach Parkplatz)

Online Terminvereinbarung

Adresse: Laubanger 5-9, 96052 Bamberg

St. Hedwig Apotheke

Online Terminvereinbarung

Adresse: Franz-Ludwig-Straße 7, 96047 Bamberg

Luisen Apotheke

Telefonische Anmeldung: 0951 301 234 5

0951 301 234 5 Adresse: An der Breitenau 2, 96052 Bamberg

Marien Apotheke

Telefonische Anmeldung: 0951 981 510

0951 981 510 Adresse: Marienstraße 1, 96050 Bamberg

Medicon Apotheke

Telefonische Anmeldung: 0951 510 770 0

0951 510 770 0 Adresse: Pödeldorfer Straße 142, 96052 Bamberg

St. Georg Apotheke

Telefonische Anmeldung: 0951 917 687 21

0951 917 687 21 Adresse: Pödeldorfer Straße 146, 96050 Bamberg

St. Hedwig Apotheke

Telefonische Anmeldung: 0951 232 13

0951 232 13 Adresse: Franz-Ludwig-Straße 7, 96047 Bamberg

Teststellen im Landkreis Bamberg:

Ohne Voranmeldung:

Abstrichstelle Scheßlitz (im ehemaligen Netto-Markt)

PCR- und Antigen-Schnelltest

Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag: 9 bis 13 Uhr

Freitag: 9 bis 12:30 Uhr

Adresse: Oberend 32, 96110 Scheßlitz

Testzentrum Burgebrach (Windeck Halle)

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 18 bis 19:30 Uhr

Samstag: 15:30 bis 17 Uhr

Sonntag: 10 bis 11:30 Uhr

Adresse: Grasmannsdorfer Straße 2b, 96138 Burgebrach

Hinweis: Das Testangebot gilt nur für Bürger der Gemeinde. Sie werden gebeten, einen eigenen Stift für die Anmeldung mitzubringen. Aufnahmeschluss ist jeweils 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.

Testzentrum Viereth (Bürgerhaus Viereth)

Öffnungszeiten:

Mittwoch: 13 bis 19 Uhr

Sonntags: 13 bis 16 Uhr

Adresse: Schulstraße 2, 96191 Viereth-Trunstadt

Hinweis: Das Testangebot gilt nur für Bürger der Gemeinde. Sie werden gebeten, einen eigenen Stift für die Anmeldung mitzubringen. Aufnahmeschluss ist jeweils 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.

Testzentrum Lauter (Rathaus Lauter)

Öffnungszeiten:

Dienstag & Donnerstag: 18 bis 20 Uhr

Sonn- und Feiertage: 9 bis 11 Uhr

Adresse: Schulstraße 9, 96169 Lauter

Hinweis: Das Testangebot gilt nur für Bürger der Gemeinde. Sie werden gebeten, einen eigenen Stift für die Anmeldung mitzubringen. Aufnahmeschluss ist jeweils 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.

Testzentrum Baunach (Bürgerhaus Lechner Bräu)

Öffnungszeiten:

Mittwoch: 16 bis 19 Uhr

Sonntag: 13 bis 16 Uhr

Adresse: Überkumstraße 17, 96148 Baunach

Hinweis: Das Testangebot gilt nur für Bürger der Gemeinde. Sie werden gebeten, einen eigenen Stift für die Anmeldung mitzubringen. Aufnahmeschluss ist jeweils 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.

Testzentrum Strullendorf (Rathaus Strullendorf)

Öffnungszeiten:

Mittwoch: 16 bis 19 Uhr

Sonntag: 13 bis 16 Uhr

Adresse: Forchheimer Straße 32, 96129 Strullendorf

Hinweis: Das Testangebot gilt nur für Bürger der Gemeinde. Sie werden gebeten, einen eigenen Stift für die Anmeldung mitzubringen. Aufnahmeschluss ist jeweils 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.

Testzentrum Pettstadt (Schulturnhalle Pettstadt)

Öffnungszeiten:

Mittwoch: 16 bis 19 Uhr

Freitag: 14 bis 16 Uhr

Sonntag: 13 bis 16 Uhr

Adresse: Schulstraße 12, 96175 Pettstadt

Hinweis: Das Testangebot gilt nur für Bürger der Gemeinde. Sie werden gebeten, einen eigenen Stift für die Anmeldung mitzubringen. Aufnahmeschluss ist jeweils 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.

Testzentrum Priesendorf (Schulturnhalle)

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 17:30 bis 19 Uhr

Samstag: 15:30 bis 17 Uhr

Sonntag: 9 bis 11:30 Uhr

Adresse: Schindgasse 10, 96170 Priesendorf

Testzentrum Zapfendorf (Katholisches Pfarrheim)

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag: 17:30 bis 19 Uhr

Sonntag: 13 bis 16 Uhr

Adresse: Herrngasse 2a, 96199 Zapfendorf

Sonnen Apotheke Zapfendorf

Öffnungszeiten:

Montag: 7:30 bis 11 Uhr

Dienstag & Donnerstag: 8 bis 11 Uhr

Freitag: 14 bis 17 Uhr

Adresse: Bamberger Straße 24, 96199 Zapfendorf

Vitalo Apotheke Schlüsselfeld

Öffnungszeiten:

Montag & Donnerstag : 6:30 bis 8 Uhr

Dienstag & Freitag: 18:15 bis 20 Uhr

Adresse: Bamberger Straße 8, 96132 Schlüsselfeld

Rathaus Reckendorf

Öffnungszeiten:

Dienstag & Mittwoch: 16 bis 19 Uhr

Freitag: 16 bis 19 Uhr

Sonntag: 16 bis 19 Uhr

Laimbachtalhalle Gerach

Öffnungszeiten:

Montag: 16.30 bis 18.30 Uhr

Donnerstag: 16.30 bis 18.30 Uhr

Sonntag: 13 bis 16 Uhr

Mit Voranmeldung:

Testzentrum Gundelsheim (Kulturraum am Rathaus)

Öffnungszeiten:

Dienstag: 9 bis 11 Uhr

Mittwoch: 16 bis 19 Uhr

Donnerstag: 16 bis 18 Uhr

Sonntag: 13 bis 16 Uhr

Telefonische Anmeldung: 0951 944 441 5

0951 944 441 5 Adresse: Karamelitenstraße 11, 96163 Gundelsheim

Hinweis: Das Testangebot gilt nur für Bürger der Gemeinde. Sie werden gebeten, einen eigenen Stift für die Anmeldung mitzubringen. Aufnahmeschluss ist jeweils 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.

Testzentrum Dr. Pfleger (ab 12. Mai)

Öffnungszeiten:

Mittwoch & Samstag: 9 bis 15 Uhr

Online Terminvereinbarung

Adresse: Emil-Kemmer-Straße 33, 96103 Hallstadt

Hinweis: In diesem Testzentrum ist eine Anmeldung nicht zwingend notwendig. Besonders Personen, die nicht technikaffin sind, können auch ohne Anmeldung vorbeikommen und sich testen lassen. Allerdings richtet sich das Angebot nur an Bürger mit einem deutschen Wohnsitz.

Testzentrum Memmelsdorf (ab 7. Mai)

Öffnungszeiten:

Mittwoch: 16 bis 19 Uhr

Freitag: 14 bis 17 Uhr

Sonntag: 13 bis 16 Uhr

Online Terminvereinbarung

Adresse: Pödeldorfer Straße 4, 96117 Memmelsdorf

Hinweis: In diesem Testzentrum ist eine Anmeldung nicht zwingend notwendig. Besonders Personen, die nicht technikaffin sind, können auch ohne Anmeldung vorbeikommen und sich testen lassen. Allerdings richtet sich das Angebot nur an Bürger mit einem deutschen Wohnsitz.

Testzentrum Litzendorf (Bürgerhaus Litzendorf)

Online Terminvereinbarung

Adresse: Am Wehr 3, 96123 Litzendorf

Testzentrum Pommersfelden

Online Terminvereinbarung

Adresse: Hauptstraße 11, 96178 Pommersfelden

Testzentrum Oberhaid (Jugendzentrum)

Online Terminvereinbarung

Adresse: Schulstraße 2b, 96173 Oberhaid

Testzentrum Stegaurach (Aurachtalhalle)

Online Terminvereinbarung

Adresse: Elsterweg 1, 96135 Stegaurach

Neue Apotheke Stegaurach

Online Terminvereinbarung

Adresse: Bamberger Straße 24, 96135 Stegaurach

Vitale Apotheke (Ertl-Zentrum)

Online Terminvereinbarung

Adresse: Emil-Kemmer-Straße 19, 96103 Hallstadt

Markt Apotheke Heiligenstadt

Online Terminvereinbarung

Adresse: Hauptstraße 24, 91332 Heiligenstadt

Markt Apotheke Bischberg

Öffnungszeiten:

Dienstag: 9 bis 11 Uhr

Freitag: 16 bis 18 Uhr

Samstag: 12:30 bis 15 Uhr

Online Terminvereinbarung

Adresse: Hauptstraße 1, 96120 Bischberg

St. Johannes Apotheke Frensdorf

Online Terminvereinbarung

Adresse: Hauptstraße 6, 96158 Frensdorf

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.