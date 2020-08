Abstrichstelle geöffnet

Seit gestern ist die Anlaufstelle für freiwillige Covid-19-Abstriche für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bamberg in Betrieb. DieAnlaufstelle befindet sich Am Sendelbach 15 in 96050 Bamberg. Testwillige können mit dem eigenen Auto hin- und auch wieder wegfahren. Es besteht eine Einbahnregelung - die Einfahrt erfolgt über die Südflur, die Ausfahrt Richtung Sendelbach, wie die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung schreibt. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten zu beachten, dass dort nur Abstriche entnommen werden können, wenn die Personen gesund, symptomlos und fieberfrei sind. Abstriche nach Warnung durch die Corona-Warn-App, Abstriche von Kontaktpersonen oder bei Patienten mit Anzeichen einer Erkrankung mit Covid-19 können dort nicht durchgeführt werden.

Die Stadt Bamberg weist darauf hin, dass Patienten mit Symptomen und Krankheitsgefühl sich an ihre Hausarztpraxis wenden sollen.

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten der Stelle sind Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils von 16 Uhr bis 18 Uhr. Bei großem Zulauf muss der Zugang allerdings vor 18 Uhr geschlossen werden, um alle bis dahin Wartenden noch testen zu können.

Personen, die sich untersuchen lassen möchten, müssen zur Untersuchung ihre Versichertenkarte und ihren Personalausweis mitbringen. Das Ergebnis kommt dann vier bis fünf Werktage später per Post.

Sollte das Coronavirus nachgewiesen werden, nimmt das Gesundheitsamt bereits vorher telefonisch mit den Betroffenen Kontakt auf. Zu diesem Zweck wird auch eine Telefonnummer abgefragt. red