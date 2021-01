Aufgrund der aktuellen Vorgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bleibt die Staatsbibliothek Bamberg bis mindestens 14. Februar für Benutzer geschlossen. Montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr sind die Mitarbeiter aber telefonisch unter der Rufnummer 0951/95503101 sowie per E-Mail erreichbar und beraten auf diesem Weg gerne.

Während dieser Zeiten bietet die Staatsbibliothek ab sofort einen kontaktlosen Abholservice für nach Hause entleihbare Bücher an, ebenso einen Rückgabeservice. Die Abholung vorbestellter Bücher ist unter folgenden Voraussetzungen möglich: Die gewünschten Bücher sind wie gewohnt über den Bamberger Katalog zu bestellen. Zur Abholung bietet die Bibliothek gestaffelte Zeitfenster an. Daher ist eine Terminvereinbarung per Telefon oder E-Mail zwingend nötig. Bürger, die diese Möglichkeit nutzen, begeben sich zum vereinbarten Termin an die kleine Außentreppe am Ostflügel der Neuen Residenz und klingeln bei "Ausleihe". Es muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen eingehalten werden. Außerdem besteht die Verpflichtung, eine FFP2-Maske zu tragen.

Rückgabemöglichkeiten

Die persönliche Rückgabe von Büchern ist ebenfalls kontaktlos möglich. Dafür gelten die oben für die Abholung beschriebenen Voraussetzungen. Die ausgeliehenen Bücher können aber auch als Paket zurückgeschickt werden (Adresse: Staatsbibliothek Bamberg , Ausleihe, Neue Residenz, Domplatz 8, 96049 Bamberg ). Die Bibliothek bittet um gute Verpackung und korrekte Frankierung. Alternativ können die Bücher über die Buchrückgabekästen der Universitätsbibliothek vor den Teilbibliotheken 3 und 4 sowie vor der Erba-Bibliothek zurückgegeben werden.

Die Universitätsbibliothek Bamberg bleibt ebenfalls für Benutzer geschlossen, bietet in den meisten Teilbibliotheken jedoch auch einen kontaktlosen Abhol- und Rückgabeservice an. Der Leihverkehr zwischen der Staatsbibliothek und der Universitätsbibliothek findet wie gewohnt statt.

Nicht nach Hause entleihbare Bücher können nicht bestellt werden, da der Lesesaal weiterhin geschlossen ist. Fernleihbestellungen sind bis auf weiteres nicht möglich. Die Staatsbibliothek bittet darum, die Leihfristen einzuhalten, damit die Bücher auch anderen zur Verfügung stehen. Bis zur Wiedereröffnung der Ausleihe erfolgen keine kostenpflichtigen Mahnungen. red