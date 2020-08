Abgesagte Sandkerwa: Kontrollen, Appelle und viel Platz im Bamberger Sandgebiet

Entspannt ist es am Donnerstagabend im Sandgebiet in Bamberg zugegangen, an dem eigentlich die Sandkerwa begonnen hätte: "Alles ist gut verlaufen, die Leute halten sich an die Regeln", zieht Jens Fischer, Sprecher der Polizei Bamberg-Stadt, eine positive Zwischenbilanz.

Vor allem das verhängte Außer-Haus-Alkohol-Verbot scheint Wirkung zu zeigen. Die Stadt Bamberg hat vor diesem Wochenende der ausgefallenen Kerwa aber auch an die Vernunft der Bamberger appelliert, sie sollen sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten - und nicht eine "Sandkerwa light" im Sand feiern.

"Corona ist ernst zu nehmen"

Auch der sonst so feierwütige Bruno Barrique von der "Endlich Kerwa Band", die normalerweise das Fest zum Brodeln bringt, hat sich in einem Video auf seiner Facebookseite zu Wort gemeldet. Und darin um Zurückhaltung geworben: "Dieses Jahr sind wir für den Ausfall der Kerwa, denn ein Fest wie die Sandkerwa kann nicht mit angezogener Handbremse stattfinden. Corona ist ernst zu nehmen, wir wissen nicht alles, aber Vorsicht ist immer am besten."

Die Polizei will am Wochenende weiter kontrollieren. Der von der Stadt Bamberg wegen Corona verbotene Außer-Haus-Verkauf ab 20 Uhr an Wochenenden wurde auf alle Tage der eigentlichen Sandkerwa ausgeweitet und gilt bis Dienstagfrüh.

Am besten ist also, die Kerwa zu Hause im kleinen Kreis zu feiern. Die richtige Musik dazu liefert die Endlich Kerwa Band auf ihrem Youtube-Kanal.

Oder - ganz frisch - Kellerkommando mit "Kerwa" für die #kerwadahaam und dem wohl größten Kerwa-Chor der Welt 2020!