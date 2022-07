Am Dienstagmorgen (5. Juli) fuhr der 66-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der A73 in Richtung Nürnberg. Auf Höhe Strullendorf (Kreis Bamberg) wurde er nach eigenen Angaben am Steuer von einer Biene attackiert, berichtet die Polizei. Diese hätte bei ihm derartige Verteidigungshandlungen ausgelöst, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Er streifte die Außenschutzplanke, fuhr die Böschung hinab durch einen Wildschutzzaun und kam erst zum Stillstand, nachdem er mehrere Bäume umgeknickt hatte. Die Bergung erforderte größeren Aufwand bis in die Abendstunden. Autobahnmeisterei, Feuerwehr und Bergungsfirmen waren mit großem Personalaufwand vor Ort, auch um Umweltschäden durch austretende Flüssigkeiten zu unterbinden.

Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht verletzt, kam aber dennoch zur Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An der Sattelzugmaschine entstand wohl wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtsachschaden summiert sich auf mindestens 55.000 Euro.

Vorschaubild: © Frank Rumpenhorst/dpa