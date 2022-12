Eine Polizeistreife hat am Dienstagvormittag (6. Dezember 2022) einen völlig betrunkenen Berufskraftfahrer in Breitengüßbach (Landkreis Bamberg) angehalten. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg.

Der Fuhrparkleiter eines Logistikunternehmens machte sich laut Polizei Sorgen um einen Mitarbeiter, da er den Fahrer eines seiner Sattelzüge nicht mehr erreichen konnte und dieser laut GPS im Bamberger Bereich „Schleifen fahren“ würde, obwohl er eigentlich in Nürnberg sein sollte.

Breitengüßbach: Berufskraftfahrer mit 1,58 Promille unterwegs

Schon bei der Ausfahrt aus einem Lager in Bamberg war der Mitarbeiter gegen einen Begrenzungsstein gefahren und hatte die Zugmaschine leicht an der Front beschädigt. Der Sattelzug konnte schließlich von einer Streife der Verkehrspolizei auf dem Parkplatz Zückshut der A73 in Richtung Suhl aufgefunden werden. Dem 48-jährigen Fahrer ging es soweit gut, allerdings machte er einen stark alkoholisierten Eindruck.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer Blut entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Fuhrparkleiter kam selbst vorbei, um den Sattelzug zum Ziel zu bringen. Auf den Fahrer wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Vorschaubild: © oneinchpunch/Adobe Stock (Symbolbild)