A73 wird gesperrt: Die Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH des Bundes teilt mit, dass die A73 zeitweise gesperrt wird.

Grund seien Sanierungsarbeiten.

A73 für mehrere Nächte an Anschlussstelle Bamberg-Süd gesperrt

Die A73 wird in von Mittwoch, den 27. April 2022, auf Donnerstag den 28. April 2022 und von Donnerstag den 28. April 2022, auf Freitag den 29. April 2022, von jeweils circa 19 Uhr bis voraussichtlich 6 Uhr an der Anschlussstelle Bamberg-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg gesperrt.

Die Sanierungsarbeiten an der A73 auf dem Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Ost und Hirschaid sind soweit fortgeschritten, dass in eine neue Verkehrsphase übergegangen werden kann.

Hierzu wird die Verkehrsführung in Fahrtrichtung Nürnberg umgebaut. Aus diesem Grund ist die nächtliche Sperrung der Anschlussstelle Bamberg-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg notwendig. Vor Ort soll es Umleitungsempfehlungen geben.