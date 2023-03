Beamt*innen der Verkehrspolizei Bamberg haben am Freitagabend (10. März 2023) einen Kleintransporter kontrolliert, der auf der A73 bei Buttenheim (Landkreis Bamberg) unterwegs war. Bei dessen 38-jährigem Fahrer stimmte bei näherem Hinsehen so einiges nicht, so die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg.

Er händigte den Beamten zunächst Führerschein und Personalausweis aus, die beide als Totalfälschungen erkannt wurden. Weiterhin hielt er sich illegal im EU-Gebiet auf und ging zudem auch noch einer Tätigkeit als Berufskraftfahrer nach.

A73 bei Bamberg: Autofahrer mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Die Polizist*innen verboten dem 38-Jährigen die Weiterfahrt. Außerdem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschungen, Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und ein Bußgeldverfahren aufgrund mehrerer Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz eingeleitet.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen musste der Fahrer mit einer ausgehändigten Ausreiseaufforderung wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden.

Aus der Region: Fußgänger stirbt bei Kollision mit Auto - Sachverständiger nach Unfall involviert

Vorschaubild: © Joern Pollex/dpa (Symbolfoto)