An der A73 im Bereich der Anschlussstelle Breitengüßbach-Nord und Breitengüßbach-Süd werden weitere Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten werden in einzelnen Teilstücken durchgeführt. Die Sanierungen beginnen am Montag (29. November 2021) und dauern bis Samstag (04. Dezember 2021) und werden jeweils zwischen 18.00 Uhr und 06.00 Uhr des Folgetages durchgeführt.

Die Sanierungsarbeiten umfassen die Erneuerung der Deckschicht in den Autobahnabschnitten, die Ende der achtziger Jahre fertiggestellt wurden. Es besteht eine dringende Notwendigkeit und dient zur Erhaltung der Verkehrssicherheit.

Fahrbahnsperrungen und Umleitungen auf der A73

Der Verkehr wird meist einspurig an den Asphaltierungsarbeiten vorbeigeleitet. Baustellenbedingt muss der Verkehr in Fahrtrichtung Bamberg in der Nacht vom 30. November auf den 01. Dezember an der Anschlussstelle Breitengüßbach-Süd ausgeleitet und über die Bundesstraße 4 zur A70 und zurück auf die A73 geführt werden.

Die Anschlussstelle Breitengüßbach-Nord muss in Fahrtrichtung Bamberg in der Nacht von Mittwoch (01. Dezember 2021) auf Donnerstag (02. Dezember 2021) und in Fahrtrichtung Lichtenfels in der Nacht von Freitag (03. Dezember 2021) auf Samstag (04. Dezember 2021) gesperrt werden. Das Ein- oder Ausfahren ist hier jeweils nicht möglich. Die Autobahnmeisterei bittet auf benachbarte Anschlussstellen auszuweichen.

Vorschaubild: © Arnulf Stoffel/dpa (Symbolbild)