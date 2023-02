Wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg berichtet, ereignete sich auf der Hirschaider Auffahrt der A73 in Richtung Nürnberg ein Autounfall mit hohem Sachschaden.

Ein 30-Jähriger wollte in den frühen Morgenstunden am Freitag, dem 24. Februar 2023, auf die A73 auffahren. Laut Polizeiangaben fuhr er dabei deutlich zu schnell in den Kurvenbereich der Auffahrt ein, sodass sein Wagen zur Seite ausbrach.

A73: Auto kracht in Leitplanke - Schaden im fünfstelligen Bereich

Aufgrund von Feuchtigkeit auf der Fahrbahn geriet das Auto anschließend ins Schleudern und krachte in die Leitplanke. Beim Aufprall wurde der Wagen stark beschädigt.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, der verursachte Gesamtschaden wird auf mindestens 31.000 Euro geschätzt.

