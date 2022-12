A73: Teilsperrung an Anschlussstelle Bamberg-Ost - Fahrtrichtung Nürnberg betroffen

Teilsperrung auf der A73: An der Anschlussstelle Bamberg-Ost kommt es in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember zu einer Teilsperrung. Betroffen ist die Einfahrtsrampe Richtung Bamberg und die Ausfahrtsrampe Richtung Litzendorf. Beide werden von 20 Uhr am Freitag bis 7 Uhr am Samstag nicht befahrbar sein.

A73 an Anschlussstelle Bamberg-Ost Richtung Nürnberg teilweise nicht befahrbar

Nach der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der A73 zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Süd und Memmelsdorf erfolgt jetzt der Abbau der Verkehrsführung. Deshalb werden Teile der A73 über Nacht gesperrt sein.

Die Autobahn GmbH des Bundes bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich. In Fahrtrichtung Suhl ist die Anschlussstelle Bamberg-Ost nicht von der Sperrung betroffen. Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Umleitungsstrecken ausgeschildert sind.