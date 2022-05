A73: Sperrung an Anschlussstelle Bamberg-Süd wegen Bauarbeiten

an Anschlussstelle wegen Autobahn-Ausfahrt in Fahrtrichtung Nürnberg teils nicht befahrbar

teils Verkehr wird über Anschlussstellen Bamberg-Ost und Hirschaid umgeleitet

über Anschlussstellen Bamberg-Ost und Hirschaid Dauer: Montag (9. Mai 2022) bis Samstag (14. Mai 2022) sowie Mittwoch (18. Mai 2022) bis Mittwoch (1. Juni 2022)

Auf der A73 bei Bamberg kommt es in den kommenden Wochen zu Sperrungen. Betroffen ist die Anschlussstelle Bamberg-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg. Sowohl die Abfahrt von der A73 als auch die Auffahrt auf die Autobahn sind in diesem Bereich zeitweilig nicht möglich. Grund für die Teilsperrungen sind Bauarbeiten, berichtet die Niederlassung Nordbayern der Autobahn GmbH des Bundes.

A73: Ausfahrt Bamberg-Süd wegen Bauarbeiten etappenweise gesperrt

Auf der A73 sperrt die Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH zunächst an der Anschlussstelle Bamberg-Süd die Ausfahrtsrampe von der A73 zur B505 Richtung Süden. Die Sperrung findet im Zeitraum von Montag (9. Mai ), circa 6 Uhr, bis Samstag (14. Mai), spätestens 12 Uhr, statt.

Anschließend wird von Mittwoch (18. Mai), ab circa 6 Uhr, bis Mittwoch (1. Juni) auch die Einfahrtsrampe zur A73 in Richtung Nürnberg aus Bamberg kommend gesperrt.

"Die Sperrungen sind notwendig, damit im Zuge der Sanierungsarbeiten an der A73 auf dem Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Ost und Hirschaid auch die Fahrbahndecken der Ein- und Ausfahrtrampen an der Anschlussstelle Bamberg-Süd erneuert werden können", erklärt die Autobahn GmbH.

A73-Ausfahrt gesperrt: Verkehr wird über Bamberg-Ost und Hirschaid umgeleitet

Die Umleitungen erfolgen demnach über die Anschlussstellen Bamberg-Ost beziehungsweise Hirschaid. Die Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.

Für auftretende Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH des Bundes alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Die A73-Anschlussstelle Bamberg-Süd war bereits im vergangenen Jahr über Monate hinweg gesperrt. Aus dem Süden kommende Verkehrsteilnehmer mussten entweder die Ausfahrten Hirschaid oder Bamberg-Ost nehmen, um in Bambergs Süden zu gelangen.