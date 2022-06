Ein verwaister Lastwagen auf dem Rastplatz, doch von Ladung und Fahrer keine Spur: Bei der Polizei ist am Dienstagnachmittag (14. Juni 2022) die Meldung über einen Lkw eingegangen, der auf dem Autobahnparkplatz "Paradiestal" an der A70 im Landkreis Bamberg abgestellt worden war. Die Spedition, der das Fahrzeug gehört, hatte seit längerem nichts mehr von ihrem Fahrer gehört. Die Bamberger Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen.

Die zuständige Spedition hatte sich zunächst bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass sich ihr Lkw auf dem Parkplatz befinde, aber der Fahrer schon seit einiger Zeit nicht mehr erreichbar sei. Die Spedition vermute deshalb einen Unglücksfall hinter seinem Verschwinden.

Verlassener Lkw an der A70: Wo sind Fahrer und Ladung?

Die Polizei stieß vor Ort auf das verschlossene Fahrzeug, der Fahrer war jedoch weiterhin verschwunden. Als der Lkw mit zwei Anhängern am darauffolgenden Mittwoch (15. Juni) von einem weiteren Mitarbeiter der Spedition geöffnet wurde, bemerkte dieser zudem, dass die gesamte Ladung fehlte. Es handelte sich dabei um mehrere tausend Retourenpakete eines Bekleidungsherstellers, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt. Deren Wert könne derzeit aber noch nicht angegeben werden.

Laut Polizei müsse davon ausgegangen werden, dass diese mithilfe eines weiteren Lkw gestohlen wurden. Ob der verschwundene Fahrer mit dem Diebstahl in Verbindung steht, sei ebenfalls noch unklar. Von diesem fehle noch immer jede Spur.

Die Kriminalpolizei Bamberg sucht nun Zeugen: Die verschwundenen Pakete befanden sich auf zwei großen Containern, die das Logo der Firma Hermes trugen. Ersten Ermittlungen zufolge befand sich das Fahrzeug Montagnacht (13. Juni) noch auf einem Pendlerparkplatz direkt an der B19 im Bereich Giebelstädter Steige nahe des Würzburger Stadtteils Rottenbauer. Seit dem frühen Dienstagmorgen war der Lkw dann bis Mittwochmorgen auf dem Parkplatz Paradiestal abgestellt.

Kripo Bamberg ermittelt: Zeugen sollen sich melden

Zeugen, die in diesem Zeitraum an den beiden Orten Verdächtiges gesehen haben oder jemanden dabei gesehen haben, der Pakete verladen hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 mit der Kriminalpolizei Bamberg in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Sebastian Gollnow/dpa (Symbolfoto)