Am Mittwochmorgen fiel ein Sattelzug auf der A70 in Richtung Bayreuth auf, da er im Überholverbot am Würgauer Hang gleich drei andere Kraftfahrzeuge überholte.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle kamen zudem noch mehrere Verstöße gegen Fahrpersonalvorschriften und zahlreiche, teils erhebliche, Geschwindigkeitsübertretungen zutage. In einem Fall war der 39-jährige Fahrer sogar 111 km/h unterwegs gewesen.

Zu schnell und nicht fahrtauglich - Lkw-Fahrer muss noch vor Ort zahlen

Die technische Kontrolle zeigte auch einen erheblichen Reifenschaden auf, weshalb die Weiterfahrt bis zum Reifentausch unterbunden werden musste.

Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat und aufgrund der zahlreichen Vergehen ein hohes Bußgeld zu erwarten ist, wurde abschließend eine Sicherheitsleistung von 780,50 Euro erhoben.

