Schlangenlinien auf der A70 - Frau muss Führerschein abgeben: Weil er am Montag (09.08.2021) kurz nach Mitternacht in deutlichen Schlangenlinien auf der A70 Richtung Bayreuth unterwegs war, wurde ein 39-jähriger Fahrer am Parkplatz Giechburgblick von einer Streife der Autobahnpolizei kontrolliert. Das berichtet die Verkehrspolizei Bamberg wenige Stunden nach dem Vorfall.

Der Grund für die Fahrweise stellte sich umgehend heraus. Ein Atemalkoholtest ergab 1,24 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

Vorschaubild: © Joern Pollex/dpa (Symbolfoto)