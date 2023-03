Verkehrsteilnehmer auf der A70 müssen sich am Donnerstag (23. März) und am Freitag (24. März 2023) auf eine Sperrung der Anschlussstelle Scheßlitz einstellen.

Am Donnerstag werden die Ein- und Ausfahrtsäste in Fahrtrichtung Bamberg gesperrt. Tags darauf ist die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Bayreuth vorübergehend nicht befahrbar. Laut Informationen der "Autobahn GmbH" soll die Sperrung jeweils von etwa 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends andauern.

Umleitung bereits eingerichtet - Verkehrsbehinderungen möglich

Die Sperrungen erfolgen, um Verkehrsführungen und notwendige Vorarbeiten für den Ersatzneubau von drei Bauwerken in diesem Bereich umzusetzen.

Umleitungen seien laut Autobahn GmbH bereits eingerichtet: Diese erfolgen - je nach Fahrtrichtung - über die Anschlussstelle Roßdorf oder über das Kreuz Bamberg.

Verkehrsteilnehmer sollen im Baustellenbereich besonders vorsichtig fahren.

