In Oberfranken hat ein Autofahrer mehrere Möbelkartons auf der Autobahn verloren - und ist erst durch eine Meldung im Radio darauf aufmerksam geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren am Vortag auf der Autobahn 70 bei Oberhaid (Landkreis Bamberg) die schlecht gesicherten Kartons von einem Anhänger gefallen.

Der 52 Jahre alte Fahrer fuhr einfach weiter. Zwei Autos überrollten die Kartons mit den Stühlen, es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Der 52-Jährige hörte später im Radio, dass es einen Unfall gegeben habe. Erst dadurch bemerkte er den Angaben nach, dass seine Ladung weg war und meldete sich bei der Autobahnpolizei.