Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagabend (21. Juni 2022) auf der A70 am Autobahnkreuz Bamberg ereignet: Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf einen Transporter auf, da sich ein Stau gebildet hatte.

Ausgelöst wurde dieser von einem Reifenteil, das auf der Fahrbahn in Richtung Bayreuth lag. Der Verkehr geriet dadurch ins Stocken. Der 47-Jährige reagierte darauf jedoch zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in das Stauende, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg auf Nachfrage von inFranken.de berichtet.

Schwerer Unfall auf A70: Auto prallt bei Bamberg gegen Transporter

Das Auto prallte dabei von hinten auf einen Kleintransporter. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehten sich beide Fahrzeuge und kollidierten zudem mit der Leitplanke.

Der Unfallverursacher erlitt eine Fraktur und musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen. Während am Auto ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand, war der Schaden am Transporter doppelt so hoch. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

Mehr aktuelle Blaulicht-Meldungen aus der Region Bamberg: Hitze-Crash auf der A73 - Wohnmobil-Fahrer wird plötzlich schwindelig

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.