Ein 30-jähriger Autofahrer war am frühen Donnerstagabend (7. Juli) auf der A73 in Richtung Suhl unterwegs. Auf Höhe der ICE-Brücke Breitengüßbach-Nord kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Regenschauer ins Schleudern und krachte massiv in die Mittelschutzplanke, berichtet die Polizei.

Danach schleuderte er noch 100 Meter weiter und kam quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die Fahrbahn wurde dabei auch stark durch Schotter und Bruchstücke des Wagens verschmutzt.

Unfall auf der A73 im Kreis Bamberg: Langer Rückstau während der Aufräumarbeiten

Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen noch glimpflich davon, wurde aber vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf zirka 18000 Euro geschätzt und bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten bildete sich ein langer Rückstau.

Regen in Kombination mit einer zu hohen Geschwindigkeit wurden auch einem Autofahrer zum Verhängnis, der am Donnerstagvormittag (7. Juli) auf der A73 in Richtung Nürnberg unterwegs war. Auf Höhe Hirschaid hatte der 23-Jährige seine Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn zu hoch gewählt und kam ins Schleudern. Er prallte laut Polizeibericht zunächst in die Mittelschutzplanke und kam dann in der Einfahrt der Autobahnmeisterei zum Stillstand. Der Mann kam mit einem Schleudertrauma noch relativ glimpflich davon. Der Gesamtsachschaden wird auf zirka 3600 Euro geschätzt.

In Bamberg wollte wollte ein 58-jährige Autofahrer am Donnerstagnachmittag (7. Juli) an der Einfahrt Bamberg-Süd auf die B505 auffahren. Dabei brach ihm auf der regennassen Fahrbahn noch im Einfahrtsast das Heck aufgrund überhöhter Geschwindigkeit aus und er schleuderte über die ganze Fahrbahn in die gegenüberliegende Außenschutzplanke. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, aber der Gesamtschaden wird auf zirka 6000 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit.