Ein 87-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag (08. Juni 2021) für einen Unfall mit drei weiteren beteiligten Autos in Bamberg gesorgt.

Der Herr befuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto den Münchner Ring in Richtung Berliner Ring. Vor der Baustelle bemerkte er zu spät, dass sich der Verkehr staute. Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, fuhr der 87-Jährige am Stauende einem 29-jährigen Autofahrer auf, welcher dadurch auf den vor ihm stehenden Wagen geschoben wurde.

87-Jähriger übersieht Stauende: Vier Autos kommen zu Schaden

Der 87-Jährige setzte daraufhin zurück und krachte mit dem Heck seines Wagens auf ein hinter ihm stehendes Auto. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 5500 Euro.