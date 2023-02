Seit Mittwoch (22. Februar 2023) wird ein 16-jähriger Junge aus dem Kreis Bamberg vermisst. Tim Hartmann hielt sich zuletzt in Pettstadt auf. Von dort aus entfernte er sich in unbekannte Richtung, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land am Freitag (24. Februar 2023) mitteilt.

Vermutet wird, dass sich der 16-jährige Tim im Landkreis Bamberg aufhält.

Wer hat Tim Hartmann gesehen?

Der Junge kann wie folgt beschrieben werden:

circa 175 - 180 Zentimeter groß

schlanke Figur

halblange hellbraune Haare

schwarz lackierte Fingernägel

hellblaue Jeans

schwarze Jacke mit Reißverschluss

Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen oder über den Notruf unter 110.