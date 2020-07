Vermisstenfahndung: Die Polizei sucht nach der 15-jährigen Milena D. aus dem Landkreis Bamberg (Oberfranken). Wie die Polizei am Freitag berichtet, ist das Mädchen seit Dienstag (14. Juli 2020) spurlos verschwunden. Wer hat die Jugendliche gesehen?

Milena D. verließ am Dienstag die Wohnung ihrer Eltern in Litzendorf in unbekannte Richtung. Seitdem haben die Eltern nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Es gibt keinerlei Hinweise über den aktuellen Aufenthaltsort der Jugendlichen. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Vermisstensuche.

Milena D. wird von der Polizei folgendermaßen beschrieben:

15 Jahre alt

etwa 160 cm groß und schlank

braune glatte schulterlange Haare mit Strähnen

bekleidet ist das Mädchen mit einer schwarzen Hose, einem weißen Top und einem dunklen Pulli mit Reißverschluss

auf ihren schwarz-weißen Schuhen wurde nachträglich das Wort "nike" aufgeschrieben

sie trug eine große Tasche bei sich

Die Polizei Bamberg-Land bittet um Hinweise auf den Verbleib der 15-Jährigen. Diese nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0951/9129-310 oder der Notrufnummer 110 entgegen.

