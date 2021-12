In einem feierlichen Gottesdienst mit Domkapitular Christoph Warmuth wurde der Pastorale Raum Burkard-roth errichtet.

Der Pastorale Raum Burkardroth setzt sich aus den Pfarreiengemeinschaften "Der Gute Hirte im Markt Burkardroth" und "Heiliges Kreuz Bad Bocklet" zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung des neuen Pastoralen Raums. Der Startschuss für die Zusammenarbeit wurde jedoch nicht erst jetzt gesetzt. Schon viele Jahre arbeiteten die Seelsorgerinnen und Seelsorger der beiden Pfarreiengemeinschaften eng zusammen. Domkapitular Warmuth stellte den mitfeiernden Vertreterinnen und Vertretern aus den Pfarreien und der Politik Pfarrer Stephan Hartmann als Moderator und Pater Velangini Thumma als Teampfarrer vor.

15 Kirchtürme

Hartmann leitet - nach can. 517 §1 des kirchlichen Rechts - das pastorale Zusammenwirken im Pastoralen Raum. Pastoralreferent Johannes Schulz wird als Koordinator im Pastoralen Raum wirken. Sein Aufgabenbereich umfasst die Planung, Abstimmung, Vor- und Nachbereitung der Koordinationsgruppe, zu der neben dem hauptamtlichen Team noch zwei ehrenamtliche Vertreter der beiden Pfarreiengemeinschaften gehören.

Im Gottesdienst wurde auch das neue Logo des Pastoralen Raumes vorgestellt. Die beiden ehemaligen Logos wurden durch eine Herzlinie mit 15 Ausschlägen, die die 15 Kirchtürme des Pastoralen Raumes repräsentieren, ersetzt. Die drei Schlagworte "Gemeinsam. Glauben. Leben." runden das Logo ab. Gemeinsam machen sich die 15 individuellen und einzigartigen Ortschaften auf den Weg. Verbunden durch den gemeinsamen Glauben, der sie mit Gott und untereinander verbindet. Dabei wollen sie versuchen, sich gegenseitig zu stärken und Wegbegleiter füreinander zu sein. Dieses gemeinsame Leben wollen sie in all seinen Facetten miteinander gestalten und ihren Glauben in die Zukunft tragen, heißt es in der Pressemeldung des Pastoralen Raums Burkardroth. Im Bistum Würzburg werden aktuell 43 Pastorale Räume errichtet.