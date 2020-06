Zwei Vereine spenden für die Helfer vor Ort

Aus einer Laune heraus hatte die Feuerwehr Premich die Idee, einen Weihnachtsbasar im letzten Jahr zu organisieren. Mit der DJK Premich, als ausrichtender Partner, war die Idee schnell geboren. Beide Vereine organisierten den gemeinnützigen Basar in Premich mit Bratwurst und Glühweinverkauf. Die Band "Zufall" sorgte für die Musikalische Umrahmung der Veranstaltung. Bei Stehtisch, Schwedenfeuer Feeling und toller Musik kamen für die Helfer vor Ort Burkardroth eine beträchtliche Summe von 1310 Euro zusammen. Die Helfer vor Ort freuen sich sehr und sind genau auf diese Art Spenden angewiesen, um ihren Dienst ehrenamtlich in der Marktgemeinde Burkardroth verrichten zu können. Die Spende kommt somit in gewisser Weise, der Marktgemeinde zu Gute. Seit 18. März sind die Helfer vor Ort, Corona bedingt wieder auf der Straße unterwegs und verzeichnen bereits wieder eine hohe Einsatzzahl. Innerhalb von drei Monaten, wurden sie 50-Mal in den Einsatz geschickt. Das sind vier Einsätze in der Woche. Das Bayerische Rote Kreuz als Hilfsorganisation, setzte in der Coronakrise die ehrenamtlichen Dienste aus, um Personalressourcen zu sparen.