Bad Kissingen vor 39 Minuten

Hausfriedensbruch

Eindringlinge in ehemaligem Hotel: Polizei sucht Zeugen - wer war im "Lost Place"?

Die Polizei in Bad Kissingen sieht sich in letzter Zeit immer wieder mit illegalen Einstiegen in "Lost Places" konfrontiert. Nun gab es einen Hausfriedensbruch im ehemaligen Hotel Fürstenhof.