Zeitlofs vor 1 Stunde

Fahrradunfall

Mann (23) nach Sturz mit E-Bike schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein 23-jähriger Mann ist am Dienstag (07.06.2022) in Zeitlofs (Landkreis Bad Kissingen) mit seinem E-Fahrrad so schwer gestürzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhaus gebracht werden musste.