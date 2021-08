Zeitlofs vor 32 Minuten

Tragisches Unglück

Tragödie: 24-Jähriger kündigt Selbstmord an - Freund (19) will ihn aufhalten und wird selbst tödlich verletzt

In Zeitlofs hat sich ein schlimmer Unfall zugetragen. Ein angetrunkener 24-Jähriger kündigte suizidale Gedanken an. Ein 19-Jähriger versuchte ihn vom Wegfahren abzuhalten und stellte sich vor sein Auto. Der 24-Jährige fuhr jedoch trotzdem los. Der 19-Jährige flog von der Motorhaube schließlich auf den Gehweg. Er starb später an seinen Kopfverletzungen.