Zum zehnjährigen Bestehen haben sich die Helfer vor Ort im Markt Burkardroth getroffen, um auf das Jubiläum anzustoßen- natürlich unter Einhaltung aller erforderlichen Hygienemaßnahmen.

In den vergangenen zehn Jahren leistete die Gruppe insgesamt 63.000 ehrenamtliche Stunden und mehr als 1.400 Einsätze. " Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir unseren Dienst im Markt Burkardroth leisten dürfen. Insbesondere sind wir stolz auf den Zuspruch der Bevölkerung der Marktgemeinde, der sich häufig in einem herzlichen ,Danke, dass es euch gibt' widerspiegelt, aber auch in der Spendenbereitschaft vieler Privatpersonen, Geschäftsleute und Vereine", heißt es in einer Mitteilung an die Presse.

Anlass zur Freude gab auch der spontane Besuch des Bürgermeisters Daniel Wehner. Er lobte die Leistung der Gruppe und zeigte sich von den ehrenamtlich geleisteten Stunden überwältigt. Er versicherte, dass die Helfer vor Ort auch in Zukunft auf die Unterstützung der Gemeinde zählen könnten. Die Sandberger Schokoladenmanufaktur und das Café Kaiser aus Bad Kissingen spendeten als Überraschung eine Geburtstagstorte.