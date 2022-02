Bald schon werden die ersten Kröten, Frösche und Molche auf Wanderschaft gehen. Ehrenamtliche vom Bund Naturschutz retten allein in Bayern jährlich über eine halbe Million Amphibien vor dem Straßentod. Auch im Landkreis Bad Kissingen werden ab Ende Februar von Ehrenamtlichen wieder Amphibienzäune an Straßen aufgebaut.

Helfende Hände heißt der Bund Naturschutz stets willkommen, so Elisabeth Assmann von der BN-Kreisgeschäftsstelle. Sie appelliert gleichzeitig an die Autofahrer, jetzt besonders rücksichtsvoll zu fahren.

Ab einer nächtlichen Temperatur von circa fünf Grad und besonders bei regnerischem Wetter wandern die fortpflanzungsbereiten Kröten, Frösche und Molche zu ihren Laichgewässern. Dort finden Balz, Paarung und Eiablage statt. "Grasfrosch und Erdkröte sind sehr früh im Jahr unterwegs. Sie wandern zuerst", so Friedrich Mährlein von der BN-Kreisgruppe Bad Kissingen. Teich- und Seefrosch marschieren etwas später los. Ganz genau lässt sich das aber nicht vorhersagen, denn Frost und Trockenheit können die Wanderung mehrmals unterbrechen.", so Mährlein.

Oft müssen die Amphibien Straßen überqueren und laufen dabei Gefahr, massenhaft überfahren zu werden. Gerade im direkten Umfeld der Laichgewässer kann die Anzahl überfahrener Tieren so groß werden, dass die Existenz ganzer Populationen auf dem Spiel steht.

"Bis Ende April muss man auf unseren Straßen mit den Amphibien oder mit Menschen, die zu deren Schutz in den Morgen- und Abendstunden unterwegs sind rechnen", so Franz Zang, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe . Im Kreisgebiet befinden sich Amphibienzäune an folgenden Straßen: zwischen Premich und Steinach, bei den Windheimer Teichen/Bad Bocklet, zwischen Langendorf und Wülfershausen, zwischen Hammelburg und Westheim, bei den Waizenbacher Teichen, zwischen Modlos und Weissenbach, bei Nüdlingen, Schondra und Schildeck.

Neu in diesem Jahr sind die Strecken an der B27 bei Obereschenbach, zwischen Euerdorf und Sulzthal, zwischen Wermerichshausen und Weichtungen, sowie zwischen Maria Bildhausen- Kleinwenkheim. Dadurch hat sich die Zaunstrecke 2022 im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt auf 7440 Meter. Die Beschaffung der neuen Zäune und die jahrelange finanzielle Unterstützung der Helfer werden durch den Landschaftspflegeverband und die Regierung von Unterfranken organisiert.

Hilfe erhält der BN von den Straßenbauämtern; von dort aus würden die Sanierung und Neubau von Leiteinrichtungen für Amphibien organisiert. Helfer im Amphibienschutz sind zudem die Naturschutzbehörde und die Mitarbeiter im Forst.

Generationenwechsel steht an

Elisabeth Assmann von der BN-Geschäftsstelle wünscht sich, dass die Krötenrettung im Landkreis an all diesen Strecken in Zukunft weiter geht: "Allerdings kommen viele Helferinnen und Helfer in die Jahre". Sie hofft deshalb, dass es überall gelingt, die Betreuung der Zaunstrecken in jüngere Hände zu legen. Gesammelt werde bevorzugt abends bei Einbruch der Dunkelheit (ca. 21 bis 22 Uhr). Frühmorgens wäre jedoch auch möglich. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Helfer und Helferinnen stellen in den letzten Jahren jedoch fest, dass an vielen Übergängen die Anzahl der Tiere in den Fangeimern sinkt. Franz Zang warnt: "Wenn wir nicht entschieden gegen die Klimakrise vorgehen, werden die trockenen Sommer und Frühjahre, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, zur Regel. Selbst Allerweltsarten wie Erdkröte und Grasfrosch könnten dann zu einem seltenen Anblick werden." Viele Amphibien können die Helfer und Helferinnen vor dem Straßentod retten. Aber das helfe langfristig nur, wenn die Lebensräume erhalten werden. Gleichzeitig richten die Naturschützer im Landkreis einen Appell an die Autofahrer, in den kommenden Wochen in den Bereichen sehr umsichtig zu fahren, wo solche Schutzzäune angebracht werden.

Es geht um den Schutz der Tiere, aber auch um die Sicherheit der Helfer. Grundsätzlich sollten die Autofahrer ihr Fahrtempo auf Straßen reduzieren, die an Teichen oder Feuchtgebieten vorbeiführen, auch wenn keine Warnhinweise aufgestellt sind. Wer eine Stelle entdeckt, an der viele Amphibien überfahren werden und an der kein Schutzzaun errichtet ist, wird gebeten, sich an den BN zu wenden: bn-badkissingen@gmx.de An diese Adresse kann sich auch wenden, wer die Aktion im Landkreis aktiv unterstützen will. Telefonisch geht das unter Tel.: 01605062177, 09741-9383240. red/eik