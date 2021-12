Die Stadt Bad Kissingen hat beschlossen, einen Verkehrsentwicklungsplan (VEP) zu erstellen. Ziel dieses Planes ist die Entwicklung einer Gesamtstrategie für eine sinnvolle, stadtverträgliche Ordnung des innerörtlichen Verkehrs unter Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Ab Montag, 20. Dezember, ist die Online-Befragung zum Radverkehr freigeschaltet.

Anregungen und Bedürfnisse

Neben einer Liste von Fragen zum Radverkehr in der Stadt Bad Kissingen können auch eigene Anregungen und Bedürfnisse von den Radfahrerinnen und Radfahrern in der Umfrage geäußert und notiert werden, schreibt die Stadt Bad Kissingen in einer Pressemitteilung. Ein wesentlicher Bestandteil der Umfrage ist der interaktive Teil. Darin können direkt in Planvorlagen Wunschverbindungen, Konfliktbereiche oder auch Vorschläge für weitere Abstellanlagen für Fahrräder eingezeichnet werden.

Alternative Papier-Fragebogen

Als Alternative zur Online-Befragung kann auch ein Fragebogen in Papierform im Rathaus an der Info-Theke abgeholt werden. Der ausgefüllte Fragebogen kann dort auch wieder abgegeben bzw. in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden.

Die Umfrage wird vom Planungsbüro R+T Verkehrsplanung ausgewertet. Die Ergebnisse der Umfrage fließen in die Erstellung des Konzeptes zur Planung der Radwege im Rahmen des VEP ein. Durch eine hohe und inhaltlich aktive Beteiligung an dieser Umfrage kann erreicht werden, dass genau die Schwachpunkte und Lücken des Radwegenetzes der Stadt aufgezeigt werden, die für Fahrrad fahrende Bürgerinnen und Bürger von erheblicher Bedeutung sind.