Der Kabarettherbst in der Kurstadt ist seit Jahren ein fester Bestandteil des Kissinger Kulturlebens und sowohl für Gäste als auch Einheimische ein besonderes Highlight. Vom 18. September bis 26. November erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer an fünf Abenden intensives Training für die Lachmuskeln, heißt es in der Pressemitteilung der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH. Der diesjährige Kabarettherbst verspricht wieder unterhaltsame Momente mit namhaften Künstler innen und Künstlern.

Vergelt's Gott

Wolfgang Krebs läutet mit seinem neuen Programm "Vergelt's Gott!" den diesjährigen Kabarettherbst ein. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 18. September, um 19 Uhr im Rossini-Saal. Der Kabarettist weiß sein Publikum zum Lachen zu bringen. Virtuos schlüpft er in die Erscheinungsbilder und Stimmbänder aktueller Politikerinnen und Politiker und Zeitgenossen. Während die Hölle übervoll mit Politikerinnen und Politikern ist, herrscht im Himmel Notstand. Nach Jahrzehnten der Stille wird der direkte Draht der bayerischen Staatsregierung vom Himmel ins Hofbräuhaus reaktiviert. Alois Hingerl wurde längst ersetzt: König Ludwig ist seit 2007 geheimer Rat von Petrus persönlich, sein direkter Ansprechpartner auf Erden: Edmund Stoiber. Der Kini bittet einzelne Kandidatinnen und Kandidaten zum Rapport. Die informieren die himmlischen Mächte über die Situation in Bayern.

Jammern und Nörgeln

Österreichisches Jammern und Nörgeln bringt Stefan Waghubinger mit deutscher Gründlichkeit am Samstag, 24. September, um 19.30 Uhr auf die Bühne im Rossini-Saal - zynisch und warmherzig, banal und zugleich erstaunlich geistreich. Der preisgekrönte Kabarettist rüttelt in seinem vierten Soloprogramm "Ich sag's jetzt nur zu Ihnen" an Türen, begegnet Plüschelefanten und antiken Göttern, schießt auf Rasenroboter und ist endlich einmal ein Gewinner. Kein Wunder, spielt er doch gegen sich selbst Monopoly. Das Publikum kann sich auf Geschichten mit verblüffenden Wendungen freuen, die tieftraurig und zum Brüllen komisch sind, heißt es in der Pressemeldung.

Michael Altinger als "Lichtblick"

Am Samstag, 5. November, zeigt sich Michael Altinger als der "Lichtblick". Um 19.30 Uhr versucht er im Kurtheater mit dem letzten Teil seiner Trilogie, die Welt zu retten und ihr noch eine Chance zu geben. Denn es geht um alles. Es geht um Strunzenöd. Munitioniert mit Worten, Willen und Wurstsalat wird er von seinem Gitarristen Andreas Rother begleitet, womit der richtige Sound für die Endzeitschlacht geliefert wird. Der Showdown mit Happy-End - hoffentlich für die Guten - verspricht einen humorvollen Abend für das gesamte Publikum.

Krone richten und weiterlachen

"Jetzt erst recht!" heißt es beim preisgekrönten Kabarett mit Lizzy Aumeier am Freitag, 11. November, um 19.30 Uhr im Kurtheater. Sie begeistert ihr Publikum mit einem Feuerwerk an Themen, die in letzter Zeit auch die Zuschauerinnen und Zuschauer bewegten, durchsetzt mit einem nie dagewesenen Crossover an musikalischen Highlights.

Begleitet wird sie dabei von Svetlana Klimova an Violine und Klavier. Nachdem die Kultur in Coronastarre verfallen ist, heißt es Ärmel hochkrempeln, die Corona - nein, die Krone richten, den Kopf heben und weiterlachen. Die Kabarettistin stellt sich in ihrem Programm die Frage, ob sie nach dieser Zeit, die sich für sie wie ein Sportunfall inklusive des Verschluckens eines Medizinballs anfühlte, eher zu den Weight Watchers oder zu den Anonymen Alkoholikern gehen sollte. Und auch wenn es sich nicht so anfühlte, ging das Leben weiter - Trump ist weg und Corona geht den Menschen mittlerweile auf den Wecker.

Deutscher Kabareettpreis für Sarah Hakenberg

Den Abschluss des diesjährigen Kabarettherbst bildet der Auftritt von Sarah Hakenberg, denn zum Glück ist die Zeit, in der das Lachen im Hals stecken bleibt, der letzte Witz erzählt und alle fröhlichen Melodien dieser Welt verklungen sind, noch nicht angebrochen. Am Samstag, 26. November, ist die mit dem "Deutschen Kabarettpreis" ausgezeichnete Liedermacherin mit ihrem Programm "Wieder da" um 19.30 Uhr im Kurtheater zu sehen. Eigens geschriebene Schmählieder, raffinierte Protestsongs und unverfrorene Ohrwürmer sorgen für unterhaltsame Stunden, schreibt die Staatsbad GmbH in ihrer Pressemeldung. Mit viel Humor singt sie beispielsweise über unpolitische CDU-Wähler, schadenfrohe Vermieterinnen und Vermieter, unentspannte Eltern und amerikanische Präsidenten.

Vorverkauf

Tickets im Vorverkauf in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/ 804 8444 oder per E-Mail unter kissingen-ticket@badkissingen.de

Infos Online unter : badkissingen.de/kissingerkabarettherbst

Hygiene Es wird datum gebeten, die AHA-Regeln zu beachten