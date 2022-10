Die vielfältigen Aktionen rund um das Jubiläum anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Städtischen Musikschule Bad Kissingen streben Ende Oktober dem nächsten Höhepunkt entgegen: Auf Vorschlag von Musikschulleiter Matthias Zull gelang es, mit Unterstützung des Fördervereins Städtische Musikschule, den renommierten Musiker Ernst Hutter für einen Workshop nach Bad Kissingen zu holen. Er ist seit Jahrzehnten Leiter der Blaskapelle "Ernst Hutter und Die Egerländer Musikanten".

Der Tagesworkshop findet am Samstag, 29. Oktober von 10 bis 18 Uhr in der Aula des Jack-Steinberger-Gymnasiums statt und ist sowohl für aktive, als auch für passive Teilnehmerinnen und Teilnehmer geplant.

Von 10 bis 12 Uhr wird Ernst Hutter einen Vortrag über sein Leben rund um die Musik halten, bis es dann von 14 bis 18 Uhr für die aktiv teilnehmenden Musikerinnen und Musiker mit ihren Instrumenten an die praktische Arbeit unter der Anleitung von Ernst Hutter gehen wird. Passive Teilnehmer können diese Probe mitverfolgen.

Ernst Hutter, geboren am 7. April. 1958 in Opfenbach bei Lindau, ist ein erfolgreicher deutscher Musiker, Komponist und Arrangeur. Bekannt wurde er vor allem als Mitglied der "Original Egerländer Musikanten" unter Ernst Mosch sowie als Posaunist und Solist der "SWR Big Band" und zählt heute zu den vielseitigsten Musikern in der deutschen Bläserszene.

Schon in jungen Jahren kam Ernst Hutter mit Bläsermusik in Berührung. Aufgewachsen in einer sehr musikalischen Familie, spielte er früh in diversen Orchestern und Bands. Es folgte ein Studium der Posaune und Musikpädagogik an der Musikhochschule Stuttgart von 1978 bis 1984. Seine erste Anstellung erhielt er als Stadtkapellmeister 1985 im baden-württembergischen Herrenberg. Noch im selben Jahr engagierte ihn Ernst Mosch für seine "Original Egerländer Musikanten" als Tenorhornist und 1987 wurde er von Prof. Erwin Lehn zusätzlich ins Südfunktanzorchester des SDR berufen. Für Ernst Hutter ging ein "Kindheitstraum" in Erfüllung, als Berufsmusiker in erfolgreichen Orchestern arbeiten zu können.

In den nächsten Jahren folgten viele Tourneen und Produktionen mit bekannten Komponisten und Bandleadern der Musikszene. Bis 1999, als Ernst Mosch starb, war er über 14 Jahre Tenorhornist und Solist der "Original Egerländer Musikanten".

Ab dem Jahr 2000 übernahm Ernst Hutter, erst gemeinsam mit Toni Scholl, die Leitung der heutigen "Egerländer Musikanten - Das Original", dem Nachfolgeorchester von "Ernst Mosch und seine original Egerländer Musikanten". Seit 2003, nach dem Ausscheiden von Toni Scholl, trat er die alleinige Nachfolge Ernst Moschs als Kapellmeister an. Seither sind in über 900 Konzerten, mit über einem Dutzend CD- und DVD - Aufnahmen "Die Egerländer Musikanten - Das Original" unter seiner Leitung wieder erfolgreich on Tour. Große Freude hat Ernst Hutter immer daran, seine Erfahrungen an jüngere Musiker weiterzugeben.

Eine Anmeldung für die aktive oder passive Teilnahme an diesem Workshop ist per E-Mail an musikschule@stadt.badkissingen.de oder unter Tel. 0971/807-4401 bei der Städtischen Musikschule Bad Kissingen möglich. Die aktive Teilnehmerzahl ist begrenzt.