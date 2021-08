Ehrungen und Verabschiedungen in den Ruhestand gab es beim Sommerfest des Bauunternehmens Schmück GmbH + Co. KG: (von links) Kurt Schmück (Geschäftsführer), Alexander Witerspan (20 Jahre Betriebszugehörigkeit), Winfried Wegemer (45 Jahre), Witali Blasius (20 Jahre) und Wolfgang Zink (50 Jahre). Es fehlten (zeitlich verhindert) Georg Dori und Manfred Emmerth, die beide in den Ruhestand verabschiedet wurden. Foto: Andrea Link