Der World Cleanup Day ist die größte Bottom-up-Bürgerbewegung der Welt zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und fand in diesem Jahr am 17. September statt. Die grüne Welle der Cleanups startete in Neuseeland und endete 24 Stunden später auf Hawaii.

Auch die Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen haben zum fünften Mal in Folge wieder teilgenommen und sammelten am vergangenen Samstagvormittag weggeworfenen Müll, heißt es in einer Pressemitteilung der Bad Kissinger Wirtschaftsjunioren.

Dank an die Helferinnen und Helfer

Dieses Mal wurde mit dem Müllsammeln auf dem Eissporthallen-Parkplatz begonnen sowie entlang des Dr.-Hans-Weiß-Sportparks bis zur Würzburger Straße. Insgesamt konnten wieder über 75 Kilogramm Müll und Unrat gesammelt werden. Auffällig war dieses Jahr, dass vor allem Zigarettenstummel und Kronkorken achtlos auf den Boden und in die Natur geworfen wurden. "Wenn man weiß, dass bereits eine weggeworfene Zigarette zwischen 40 und 60 Liter Grundwasser verseuchen oder das Pflanzenwachstum negativ beeinflussen kann, zeigt das nochmals auf, wie achtlos leider immer noch viele Menschen mit ihrer Umwelt umgehen", so Sebastian M. Bünner, Mitglied des Vorstands der Wirtschaftsjunioren Bad Kissingen bei seinen Dankesworten an die fleißigen Helferinnen und Helfer.

Nächster Termin 2023

Der gesammelte Müll konnte wie bereits die Jahre zuvor beim Wertstoffhof der Stadt Bad Kissingen entsorgt werden. Der nächste World Cleanup Day findet am 16. September 2023 statt.