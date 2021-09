"Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung in Unternehmen" standen auf dem Programm des 2. unterfränkischen Wirtschaftsforums in Bad Kissingen. Zwar hätte sich gerade dieses Thema für eine Online-Konferenz bestens geeignet. Doch nach vielen Monaten der durch die Corona-Pandemie erzwungenen Zoom-Calls und Videotreffs hatten sich die Stadt Bad Kissingen und deren Wirtschaftsförderer Sebastian Bünner für eine Präsenzveranstaltung im Regentenbau entschieden, an der etwa 100 Unternehmer oder leitende Mitarbeiter unterfränkischer Firmen teilnahmen. Eine Runde auf dem Golfplatz mit Schnupperkurs und ein Gala-Dinner im Kurgarten-Café mit Besuch der Spielbank rundeten das Wirtschaftstreffen ab.

Vor zwei Jahren hatte die städtische Wirtschaftsförderung zur Premiere ihrer neuen Veranstaltungsreihe eingeladen, mit der das Rathaus nicht nur das Ziel verfolgt, Unternehmen in Stadt und Landkreis durch Informations- und Erfahrungsaustausch enger zu vernetzen, sondern auch bestehende Unternehmen oder junge Start-Ups zur Ansiedlung in der Kreisstadt zu animieren versucht, wie Oberbürgermeister Dirk Vogel (SPD) in seiner Begrüßung erläuterte. Er nutzte die Gelegenheit, auf die Ernennung Bad Kissingens zum Unesco-Welterbe hinzuweisen, verband diese Auszeichnung allerdings mit der Herausforderung für alle Kissinger, nicht nur das Erbe zu erhalten, sondern für die Zukunft neu zu gestalten. Hierzu gehört nach Vogels Auffassung nicht nur die Bewerbung um eine Landesgartenschau, sondern auch das Aufbrechen der bisherigen wirtschaftlichen Monostruktur um Kur und Gesundheit, hin zur Diversifikation und Ansiedlung von Unternehmen aus anderen Wirtschaftszweigen. Hierfür empfahl er den im Littmann-Saal anwesenden Unternehmern die von der Stadt geplante zehn Hektar große Gewerbefläche nördlich des bestehenden Gewerbeparks "Kaserne".

Der seit Dezember 2020 amtierende Kissinger Wirtschaftsförderer und Diplom-Betriebswirt (FH) Sebastian Bünner (36) führte anschließend in das Thema der Vortragsreihe ein. Eine erst im März veröffentlichte Umfrage unter 512 Unternehmen hatte gezeigt, dass keineswegs alle von der Notwendigkeit der Digitalisierung überzeugt sind: "Zwölf Prozent halten Digitalisierung für nicht wichtig."

Digitalisierung und Gesundheit seien die beiden Megatrends des 21. Jahrhunderts, hielt Bünner dagegen. Dabei geht es nicht nur um das allgemeine Gesundheitsbewusstsein, sondern auch um die individuelle Gesundheit jedes einzelnen Mitarbeiters als "knappste und kostbarste Ressource eines Unternehmens". Zur effektiven Nutzung der Digitalisierung im Unternehmen nannte er drei Voraussetzungen: Sie muss dem Betrieb einen Mehrwert bringen, sie muss von der Führungsetage bis hinab in die unterste Mitarbeiter-Ebene für jeden einfach zu handhaben sein und sie muss vor allem von jedem Mitarbeiter akzeptiert werden, weshalb diese frühzeitig in die Digitalstrategie des Unternehmens eingebunden werden müssen.

Wenig praktische Tipps

Hatte man als Zuhörer von den nachfolgenden, jeweils zehnminütigen Impulsvorträgen nun wertvolle Tipps und Hinweise zur praktischen Umsetzung digitaler Anwendungen im eigenen Unternehmen erwartet, wurde man, wie auch von einzelnen Zuhörern anschließend kritisch zu hören war, von vielen Referenten enttäuscht. Während die aus Funk und Fernsehen erfahrene Moderatorin Diana Schell gekonnt und charmant durch die Impulsvorträge führte und immer wieder das Stichwort Digitalisierung aufrief, beließen es viele Referenten bei der Präsentation ihres Unternehmens, dozierten aus selbst verfasstem Fachbuch oder priesen ihre Dienste als Beratungsunternehmen an.

Vielversprechende Titel

Dabei klangen die im Programm genannten Vortragsthemen durchaus vielversprechend, zumal die Bandbreite von "Digitalisierung der Energie" über "Mehrwerte der digitalen Services in der betrieblichen Gesundheitsversorgung" bis "Von realen zu virtuellen Marktplätzen im Lebensmittelgroßhandel" breit gefächert war. Doch leider erfüllten nur wenige Vortragende die an sie inhaltlich gestellten Erwartungen, weshalb beim 2. unterfränkischen Wirtschaftsforum nur wenig über "Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung in Unternehmen" zu erfahren war.