Wie sehr die Öffnung des Wild-Park Klaushof herbeigesehnt wird, hat die Stadt erfahren, als am Montag, 8. März, mit Beginn der bayerischen Öffnungsstrategie, die städtischen Telefone von den Anfragen dazu heiß liefen. Schon zu dem Zeitpunkt der Öffnungsstrategie wurde bei der Stadt bereits intensiv daran gearbeitet, die Öffnung unter den neu vorgegebenen Rahmenbedingungen so schnell wie möglich umsetzen zu können.

Bis auf Weiteres dürfen nur 250 Personen gleichzeitig den Park besuchen, um die vorgeschriebenen Corona-Regelungen einzuhalten. Es müssen zudem auf dem gesamten Wild-Park-Gelände von allen Personen über 15 Jahren durchgehend FFP2-Masken getragen werden. Jüngere Schulkinder sind auch dazu verpflichtet, Mund-Nasen-Schutzmasken (es müssen aber keine FFP2-Masken sein) zu tragen. Nur die unter Sechsjährigen sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

Kontaktdatenblatt im Internet

Die Pandemiemaßnahmen schreiben zusätzlich vor, dass die Kontaktdaten aller Besucher vor dem Eintritt in den Park erfasst werden müssen.

Dafür gibt es ein Kontaktdatenblatt, das bereits vor dem Besuch über die Homepage des Klaushofs oder die Homepage der Stadt Bad Kissingen heruntergeladen, ausgedruckt und ausgefüllt werden kann.

Kein Streichelzoo und Ostereier

Das Kassenhäuschen am Wild-Park Eingang wird ab Freitag, 19. März, wieder täglich ab 10 Uhr besetzt sein, damit die Besucherzahl kontrolliert und die Kontaktdatenblätter abgegeben werden können.

Auch Jahreskartenbesitzer sind dazu verpflichtet, bei jedem Besuch das Anmeldeformular ausgefüllt abzugeben, in dem neben den Kontaktdaten auch die Besuchszeit abgefragt wird.

Der Streichelzoo bleibt, wie schon in 2020, geschlossen. Es wird auch dieses Jahr keine Ostereiersuche geben.

Aufgrund der Beliebtheit des Wild-Parks erwartet die Stadt vor allem an Wochenenden mit schönem Wetter einen Besucherandrang, der höher sein kann, als die derzeit zugelassene Besucherkapazität. Es wird daher eindringlich darum gebeten, den Park bevorzugt an Wochentagen oder an den Wochenenden und Feiertagen eher vormittags zu besuchen, um längere Wartezeiten am Eingang zu vermeiden.

Keine Vorabbuchung

Eine Vorabbuchung der Eintrittszeiten ist aus technischen Gründen nicht möglich - auch nicht per Telefon. Und sollte tatsächlich eine Warteschlange am Kassenhäuschen entstehen, kann zur Überbrückung der Wartezeit am Kiosk des Forsthauses Klaushof auch ein Imbiss zur Stärkung abgeholt werden.

Die Öffnung des Wild-Parks ist ebenso wie die Öffnung anderer städtischer Einrichtungen bis auf Weiteres inzidenzabhängig. Derzeit gelten die gesetzlichen Regelungen für eine Inzidenz zwischen 50 und 100. Unter dieser Vorgabe wurde die jetzige Einlassregelung für den Wild-Park geplant.

Bei Inzidenz über 100

Wenn aber im Landkreis Bad Kissingen die Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten werden sollte, dann muss der Wild-Park wieder schließen. Darum bittet die Stadt, vor einem Besuch im Zweifelsfall - auf den Homepages des Klaushofs oder der Stadt Bad Kissingen zu prüfen, ob der Park geöffnet ist. red