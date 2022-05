Die Königlich privilegierten Freihandschützen 1458 Bad Kissingen haben erneut Zuwachs bekommen. Wie 1. Schützenmeister Günter Fröhlich und 2. Schützenmeister Artur Haupt bei der Generalversammlung berichteten, sind die Mitgliederzahlen auch in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt um 56 gestiegen.

Von insgesamt aktuell 350 Mitgliedern waren 89 zur Versammlung gekommen. Weitere Standzulassungen werden in Kürze beantragt. Ein Schießstandsachverständiger hat die zusätzlichen Anlagen wie eine BDS- Fallscheibenanlage und den Laufenden Keiler bereits abgenommen. Die Gesellschaft ist einem weiteren zugelassenen Verband, dem Bund Bayerischer Schützen BBS im BDS Bundesverband, beigetreten.

1. Schützenmeister Günter Fröhlich, Sportleiter Marco Rupp und Kurzwaffen-Abteilungsleiter Christian Kaiser berichteten ausführlich über die nun vielfältigen Möglichkeiten im Bereich des dynamischen Schießens.

Besonderer Dank ging dieses Jahr an den 2. Schützenmeister Artur Haupt, der nicht nur durch sein fachliches Wissen, sondern auch seine Tatkraft in allen Bereichen den Verein erneut unterstütze. Der "Balken in Anerkennung" wurde Thorsten Heimüller für sein Engagement verliehen.

Die Wahlen veränderten den Vorstand kaum. Artur Haupt bleibt 2. Schützenmeister, Madline Haupt ist wieder Schriftführerin und Jörg Halbritter übernimmt das Amt des Schatzmeisters.

Joachim Falkenberg, Matthias Clauß, Dieter Göbel, sowie Andre Günther übernahmen erneut ein Amt im Gesellschaftsausschuss.