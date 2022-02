Vier Jungen und vier Mädchen der Mittelstufe an der Franz-von-Prümmer Schule Bad Kissingen beschäftigten sich einen Nachmittag lang mit dem Thema Tod und Sterben. In einem sogenannten "Letzte Hilfe Kids und Teens-Kurs" mit den vier Modulen "Sterben als Teil des Lebens", "Vernetzen und Versorgen", "Leiden lindern und Abschied nehmen", sollten alle Fragen der Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren g beantwortet werden. Denn Sterben gehört zum Leben und ist dennoch ein Tabuthema. Die Angst einen geliebten Menschen zu verlieren oder vor dem eigenen Tod ist oft zu groß, um darüber zu reden. Aber über diese Angst und den Tod zu sprechen und Fragen zu beantworten, nimmt dem Thema oft den Schrecken.

Mit vielen praktischen Übungen erklärten die beiden Kursleiterinnen, Rita Hillenbrand, Palliative Care Fachkraft, und Myriam Schneider, Erzieherin des Hospizvereins Bad Kissingen, den Jugendlichen, wie kleine Hilfestellungen den Sterbenden Erleichterung verschaffen können. So befeuchteten sie sich gegenseitig mit speziellen Mundpflegestäbchen die Lippen, um Mundtrockenheit zu lindern und es wurden spezielle Akkupressurpunkte gezeigt, die Übelkeit bekämpfen. Informationen zu Krankenhaus, Hospiz und palliativer Versorgung, aber auch zu körperlichen Anzeichen, die auf einen nahenden Tod hinweisen können, wurden mit den Schülerinnen und Schülern besprochen.

Großes Interesse zeigten die Jugendlichen beim Thema Bestattung und was mit dem Körper nach dem Tod passiert. "Dies zeigt die ganz natürliche kindliche Neugier und die Unbefangenheit der Kinder", erklärt Rita Hillenbrand. " Es ist eine große Freude die Fragen der Kinder zu beantworten und Ängste zu nehmen".

Im Mittelpunkt des Nachmittags standen aber immer die Gefühle und deren Wahrnehmung. Anhand von Smiley- Karten konnten die Schüler ihre Gefühle einordnen und benennen. Die beiden Kursleiterinnen sprachen den Kindern immer wieder Mut zu, auf die eigenen Gefühle zu achten und diese nicht zu unterdrücken. Am Beispiel eines Balles, der unter Wasser gedrückt wird, zeigt Myriam Schneider, wie unkontrolliert und explosiv Gefühle überschwappen können, wenn sie unterdrückt werden. " Auch in der Trauer und beim Abschied nehmen dürfen Kinder ihren eigenen Weg finden", so Schneider. Leonie Warburg, Erzieherin der Franz- von- Prümmer Schule zeigte sich sehr erfreut über die Mitarbeit und das große Interesse ihrer Klasse an diesem Nachmittag. "Der Tod geht uns alle an", erklärte Rita Hillenbrand abschließend.

Der Hospizverein Bad Kissingen bietet Letzte Hilfe Kurse für Erwachsene, Kinder und Jugendliche an. Anfang Januar schlossen bereits 5 Teilnehmer den Letzte Hilfe Kurs für Erwachsene an der VHS Bad Kissingen ab. Der nächste Letzte Hilfe Kurs startet im März.

Für nähere Informationen zu den Kursen für Erwachsene und Kinder und Jugendlichen steht der Hospizverein Bad Kissingen unter Tel.: 0971 /7858856 zur Verfügung. Per Mail kann man sich an ihn unter hospizverein_badkissingen@t-online.de wenden. Allgemeine Informationen zu den Kursen gibt es hier.