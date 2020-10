Die ehemalige Warenannahme des LS-Labors in Großenbrach ist nun wie ein Klassenzimmer eingerichtet. Es bietet Platz für die Auszubildenden des Unternehmens . Diese sitzen im angrenzenden Lehrlabor mit Schutzbrille, Maske und Kittel an Tischen verteilt und arbeiten an Reagenzgläsern. Die zwölf Jugendlichen sind in ihrem ersten Ausbildungsjahr zu Laborfachkräften der Biologie in dem Labor.