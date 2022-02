Alle Geschäfte mit dem Logo-Aufkleber "Kids-Oase" am Eingang bieten Kindern in Alltags- und Ausnahmesituationen ein offenes Ohr. Eine verlorene Busfahrkarte oder Konflikte mit anderen Schülerinnen oder Schülern können für manches Kind schon zu einer unüberwindbaren Hürde werden. Mit Hilfe der Bad Kissinger Geschäftswelt könnten solche kleinen oder größeren Probleme jetzt leichter bewältigt werden, heißt es in einer Pressemeldung aus dem Kissinger Rathaus.

Das Projekt lebe von der Beteiligung der Bad Kissinger Einzelhändlerinnen und Einzelhändler. Einer der ersten Gewerbetreibenden, der sein Interesse bekundet hat, sei Ümit Kurt vom Kebap Haus. Die Beweggründe, sich zu beteiligen, seien für ihn seine vielen jungen Kundinnen und Kunden, die Schülerinnen oder Schülern sind, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen. Er helfe gerne, wenn zum Beispiel einmal das Geld nicht ausreicht oder ein anderes Problem entsteht.

Eine weitere Facette des Projektes sei die Prävention von Straftaten gegen Kinder. Wenn sich Kinder und Jugendliche verfolgt oder bedrängt fühlen, fänden sie in den Kids-Oasen eine schützende Umgebung. Durch ihre Beteiligung setzen die Inhaberinnen und Inhaber der Geschäfte ein deutliches Zeichen für den Kinderschutz und gegen potenzielle Täterinnen und Täter. Die Kids-Oasen seien nicht nur Anlaufstellen, sondern hätten zudem auch eine wichtige vorbeugende Funktion.

Die Idee der Hilfe-Stationen für Kinder in Städten ist nicht neu. Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel hat seit 2002 die "Notinseln" für Kinder an über 200 Standorten in ganz Deutschland etabliert. Ähnliche Projekte, wie das in Bad Kissingen, gibt es beispielsweise in Eislingen/Baden-Württemberg oder in Soest/Nordrhein-Westfalen. Dort laufen die Projekte bereits seit einigen Jahren erfolgreich.

In Bad Kissingen signalisiert eine Palme auf dem Logo-Aufkleber hilfesuchenden Kindern, wo eine Kids-Oase ist. Ziel ist es, ein Netz an Kids-Oasen in Bad Kissingen einzurichten und dadurch Kindern und Jugendlichen in der Stadt überall eine sichere Zuflucht zu bieten. Unabhängig davon, um welche Notsituation es sich gerade handelt, so die Stadt

Die Teilnahme am Projekt sei kostenlos und könne jederzeit beendet werden. Interessierte Unternehmen und Geschäfte könnten sich bei der Stadt Bad Kissingen als Kids-Oase bewerben. Voraussetzung sei neben einem passenden Umfeld für ein Kind auch die Bereitschaft der mitwirkenden Geschäftsleute und Angestellten, offen mit dem Kind umzugehen, um gemeinsam eine Lösung für das jeweilige Problem zu finden. Interessierte Unternehmen melden sich im Referat Jugend, Familie und Soziales unter jugfamsoz@stadt.badkissingen.de oder über Tel.: 0971/807 43 02.