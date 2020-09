Werden Schulbusse zu Corona-Hotspots?

Mit Schülern vollgestopfte Busse . Hotspots, an denen sich Corona in Windeseile ausbreiten kann, falls auch nur ein Mitfahrer das Virus in sich trägt. Das ist die Horrorvision, die Bündnis 90/Die Grünen im Landkreis Bad Kissingen sehen, wenn sie an das nächsten Dienstag in Bayern beginnende Schuljahr denken. In einer Pressemitteilung erheben sie weitgreifende Forderungen für den Schulbusverkehr. Doch lassen die sich erfüllen?