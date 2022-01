Außen kalter Nieselregen, innen warmer Wassersprudel. Das klingt bei eher ungemütlichem Wetter doch nach einer guten Kombination. Und da das Leben am, im oder unter dem Wasser ohnehin besser ist: Warum nicht mal wieder eine Therme oder ein Schwimmbad besuchen? Diese Redaktion stellt sechs Wellness-Bäder in der Region vor, in denen Sie richtig abschalten können. Auch die Kleinen kommen auf ihre Kosten: Viele der Thermen bieten Wasserspaß für Familien.

Sportlich und erholsam im Wellness- und Erlebnisbad Triamare Bad Neustadt

Mit seiner außergewöhnlichen Architektur ist das Triamare ein Blickfang. Doch nicht nur die gewölbten Decken und die Glasfront zeichnen das "Dreibad" aus. Getreu dem Motto "Alles Wasser wollt" werden Wellness, Aquacycling und Aquajumping angeboten. Des Weiteren gibt es eine Saunalandschaft mit Sonnenterrasse. Im Whirlpool können Stressgeplagte sich erholen. Eine 94 Meter lange Rutsche und Wasserkletter-Aktionen lassen die Herzen kleiner Wasserratten höher schlagen. Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 22 Uhr.

Mal kurz die Welt bereisen im Sieben Welten Spa & Resort in Künzell

Mal schnell nach Japan "reisen", und das in Corona-Zeiten? Geht! Das Land der aufgehenden Sonne liegt bei Fulda. Auch Asien, Afrika, Andalusien, Arabien, Mexiko und Indien sind nur einen Katzensprung entfernt. In der Sieben Welten-Therme in Künzell können Gäste in diese sieben Landstriche eintauchen. Mit landestypischen Details sind Saunen, Poolbar, Wellnessbereich, Restaurants und Wasserwelten ausgestattet. Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 22 Uhr. Ein Blick auf www.siebenwelten.de zeigt, wie stark die Therme ausgelastet ist. Wer sicher eingelassen werden möchte, muss vorab kostenpflichtig einen Liegeplatz oder eine Wellnessanwendung reservieren.

Kisssalis-Therme Bad Kissingen: Relaxen im bekanntesten Kurort Deutschlands

Beinahe "völlig schwerelos" wie Tom Schillings Major Tom. So können sich Besucherinnen und Besucher der Kisssalis-Therme im mit Salzwasser gefüllten Soleintensivbecken fühlen. Gesundheit und Wohlergehen verspricht das Heilwasser der Schönbornquelle, das durch die zehn Becken fließt. Whirlpools, Massageliegen und Nackenduschen gibt es, Sonneninsel und Moorraum. Öffnungszeiten: Täglich von 9 bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 24 Uhr. Auf www.kisssalis.de können Schwimmbadfans nachlesen, wie viele freie Plätze es in der Therme gibt.

Ayurveda und Panoramablick im Spa Badehaus Bad Bocklet

Internationaler Spirit umweht das Spa Badehaus im Kurhaus Hotel Bad Bocklet, wo ein Therapeuten-Team aus Kerala arbeitet. Die Schwerpunkte: Ayurveda, Kuren, Kneippen, Physiotherapie. Yoga, Meditationen und geistliche Wanderungen können gebucht werden. Außerdem bietet die Anlage ein Schwimmbad mit Panoramablick. Die Saunalandschaft wartet mit Eisbrunnen und Sonnenterrasse auf. Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 21 Uhr.

Freizeitbad Sinnflut Bad Brückenau bietet Wasserspaß für Groß und Klein

Fast alle Becken und die Badezuber in der Saunawelt der Sinnflut werden mit dem Bad Brückenauer Heilwasser der Siebener Quelle gespeist. Zur Therme gehören eine Panoramasauna, ein Massageturm und Wasserattraktionen. Wer es actionreich mag, kann sich an Kletterwand und -turm versuchen. Nach Herzenslust planschen können kleine Badegäste im Wasserspielgarten. Schnell hinab geht es mit der Schlangen- oder Elefantenrutsche.

Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 21 Uhr. Die Besucherzahlen sind wegen Corona beschränkt und können jeweils aktuell unter (09741) 9112-55 (Anrufbeantworter) erfragt werden.

Gruseln und Entspannen in der Frankentherme Bad Königshofen

In der Frankentherme können Schwimmbadfreunde sich wie in einer Geisterbahn fühlen. Dafür sorgt die 75 Meter lange Fake Slide-Röhrenrutsche mit Hai-, Weltall- und Dschungelfilmen. In der Frankentherme ist es aber nur in der Rutsche gruselig. Im Rest der Badelandschaft, dem Wellnessbereich und im Saunadorf dafür entspannend, denn es gibt unter anderem einen Whirlpool und Unterwasser-Massagedüsen, Bodensprudler und einen Kneipp-Pfad. In einem eigenen Becken für die Kleinen können die Kinder spielen.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 21 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag von 10 bis 20 Uhr. Dreikönig von 10 bis 20 Uhr. Die Auslastung kann www.frankentherme.de entnommen werden.

Zur Info:

2G und 2G Plus-Regel

So funktioniert's! Die Sieben Welten-Therme ist für Geimpfte und Genesene zugänglich (2G-Regel). Alle anderen Thermen sind nur bei Vorlage eines negativen Corona-Tests zugänglich (2G Plus-Regel). Ausgenommen sind meist Kinder bis 17 Jahre sowie Geboosterte 14 bzw. 15 Tage nach ihrer dritten Impfung. Teilweise kann ein Selbsttest vor Ort unter Aufsicht durchgeführt werden (Frankentherme, KissSalis) oder es besteht zeitweise eine Teststation auf dem Parkplatz (KissSalis). Es ist ratsam, sich auf der Internetseite oder telefonisch über die jeweiligen Regeln in den Thermen zu informieren. Quelle: ku Kristina Kunzmann