Wie wir bereits berichteten, finden im Schwimmbad des Kurhaus Hotels Bad Bocklet (Spa / Badehaus im Kurpark) bereits Kurse statt.

Zehntägiger Kurs

1. Bürgermeister Andreas Sandwall zeigte sich begeistert über den Start zwei weiterer Schwimmkurse im Schwimmbad des Kunzmann's Hotels in Bad Bocklet. So bekommen nun zwölf weitere Kinder die Möglichkeit bei einem zehntägigen Schwimmkurs mit Schwimmlehrerin Ute Wolfrum das Schwimmen zu erlernen. "Herzlichen Dank an die Familie Kunzmann für die Unterstützung und das kostenfreie zur Verfügungstellen des Schwimmbades", bedankt sich 1. Bürgermeister Andreas Sandwall bei den Geschäftsführern des Kunzmann's Hotels, Gregor und Carolin Kunzmann.